高溫大量魚群暴斃？台南山海圳河道上百公尺布滿魚屍

台南社大台江分校策辦「台江流域專題研究人文營」，今天踏查時發現嘉南大圳下游有大量死魚擱淺在岸邊，估計有好幾千隻，已經發臭，懷疑與連日高溫導致水質惡化有關；市議員郭清華明天要辦山海圳綠道健走活動，今天會勘場地也在北安橋附近發現大量死魚，長達100多公尺的河段布滿死魚，質疑是水質受到汙染；環保局表示，檢測水中含氧量有偏低，可能和高溫或是藻類有關，原因尚難判定，已通知第六河川局前往打撈處理。

台南社大台江分校今天一早，分別前往安順寮排水線淨化場、布袋嘴寮鹿仔瑞港、海佃國小校門前的嘉南大圳，進行環境觀測及文化故事採集，和順國中台江社師生發現在上游安順寮排水線有部分死魚，小台江則是在嘉南大圳下游聞到惡臭。

台江分校指出，發現大量死魚擱淺在岸邊，估計有好幾千隻，不斷流向四草湖，已立刻通報水利及環保單位，親師生懷疑是否水質惡化，特別是連日來的高溫，特別是昨天台南市高達37度，高雄市更高達40度，導致大量魚類死亡，呼籲沿著排水線種樹，同時上游也趕緊施設汙水下水道，種樹引風，結合水岸空間，營造藍綠共生廊道，為台南城市降溫，因應全球暖化的危機。

台江分校表示，和順國中附近的安順寮排水線，也是古直加弄圳，因水質被汙染，台江河川守護社群，20幾年前倡議整治汙水，恢復直加弄圳的生命力，在環保署支持下，設置安順寮排水線水質淨化場，學生今天參訪水質淨化場，在安順寮排水線發現部分死魚，接著前往布袋嘴寮「鹿仔瑞」港，踏查歷史現場，採訪蕭忠男耆老，認識海尾寮排水線上游的鹿仔瑞港故事。