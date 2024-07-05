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日本山形市長率51人市民團到訪 黃偉哲：感謝挺台南觀光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
日本山形市民團訪問台南。圖／台南市政府提供
日本山形市民團訪問台南。圖／台南市政府提供

日本山形市長佐藤孝弘與議長長谷川幸司今天率領市民團共51人， 拜會台南市長黃偉哲，山形市與台南市2017年締結友誼市，多次率團來訪，這次是自2019年以來睽違5年來訪台南，希望雙方有更深的交流和了解，此次山形市除了行政團隊及工商界人士，還號召市民組團來台南參訪，力挺台南觀光。

黃偉哲說，很高興看到山形市官方帶領市民團來台南參訪，昨晚訪團剛抵達台南時，就特別安排將今年新推出的「芒果寶盒」及紅白火龍果送給外賓品嘗，山形的朋友能一次吃到多種在日本吃不到的芒果，大呼過癮，更特別介紹剛在今年6月獲得農林水產省核可銷往日本的紅肉火龍果，大推行銷台南物產。

黃偉哲表示，感謝今年2月佐藤市長以及跟長谷川議長親自率團來參加2024台灣燈會，並在活動開幕式安排山形花笠舞表演，讓台南市民更認識山形，期望未來也有台南市民前往山形市拜訪，加深雙方的交流互訪，台南是一座傳統文化與創新科技融合的城市，不但有豐富的歷史文化也有高科技的台積電厰，希望山形市民們能在台南多停留，欣賞獨特的台南風情。

佐藤孝弘表示，感謝台南市的各位熱情接待，這次山形市民訪問團是自2019年以來睽違5年來訪台南，希望藉著台南400讓山形市民對台南有更深的了解。這次希望藉著品嘗台南美食的體驗，進一步促進市民之間的交流。山形市也將在8月5日至7日在山形市舉辦花笠祭，希望台南市各位朋友屆時能到山形市來共襄盛舉，衷心期盼兩市間持續友好的交流。

山形市此次安排市民團參訪台南市立美術館、台灣文學館等熱門景點，以及虹泰水凝膠世界觀光工廠、芒果農創玫瑰綠柏園等，期讓來訪的山形市民朋友感受台南魅力，更加認識台南文化古蹟、產業及農產。

台南市長黃偉哲贈送芒果寶盒給山形市長佐藤孝弘。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲贈送芒果寶盒給山形市長佐藤孝弘。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與佐藤孝弘市長體驗山形花笠舞。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與佐藤孝弘市長體驗山形花笠舞。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲贈送台南400茶壺給日本山形市長佐藤孝弘。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲贈送台南400茶壺給日本山形市長佐藤孝弘。圖／台南市政府提供
日本山形市和菓子職人贈送和菓子。圖／台南市政府提供
日本山形市和菓子職人贈送和菓子。圖／台南市政府提供
日本山形市佐藤孝弘市長率市民團訪問台南。圖／台南市政府提供
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