影／從古都蛻變為AI重鎮 「透．南城」看台南400城市發展

台南400城市空間大展「透．南城-城市穿行400年」今天在台南美術館1館登場，以數位科技、藝術為展示媒介，用美學的角度讓民眾了解400年來台南城市空間發展，探討城市治理下的生活風貌。上午開幕儀式由副市長葉澤山帶領與會嘉賓共同啟動光柱，以AI科技重現台南400年來城市光景，象徵開啟台南AI智慧城市世代。

葉澤山指出，台南有南部科學園區、台南新門戶沙崙智慧綠能科學城，位列南台灣科技廊帶產業鏈，攜手中央政策台南已成為台灣AI發展重鎮，成為全球產業價值鏈的先驅，未來沙崙智慧綠能科學城還有成大醫院院區進駐，另為扶植年輕世代投入新科技產業，台南市社會住宅已規畫完成8402戶。

葉澤山說，還有規畫中的台南捷運、台南火車站鐵路地下化等，未來也都是台南新門戶，還有亞太棒球訓練中心是全台最完整的全齡式棒球訓練基地、大台南會展中心、國家圖書館南部典藏中心等，台南市美術館，更是國家級藝術殿堂，「透．南城」城市展的創意亮點，可以看見台南的不一樣，再從401後看起，為大台南建構下一個百年基礎大業。

市府都發局長徐中強表示，現今台南正不斷進化為國際性都會城市，唯有透過更專業的都市計畫，用三維空間概念來解決城市的發展問題，才能滿足民眾的生活需求，台南是一座很特別的城市，保有古老城市的老靈魂，隨處可見其歷史古蹟，當尋求城市建設發展同時，不僅是滿足市民的生活需求，也要兼顧史蹟的共存。

徐中強說，「不是老建築就要拆，不是老城區就只能沒落，將新、舊空間融合，才能創造出新的城市內涵，延續台南的價值」，「透・南城」這次城市展也代表著台南都市計畫發展的一個里程碑，讓大家看到老城新活力，再次成為大家的目光。

「透・南城」展期至9月1日，參觀民眾贈送1張「透.南城」主題3D紀念明信片，現場提供免費郵寄服務；現場填寫學習單的國中、國小、幼兒園學生，可至1樓服務處兌換限量紀念水壺、主題3D明信片一組；展出期間每周五、六、日上午11點專屬兒童導覽，需由家長陪同，採線上報名全程免費，每場次限30人，參加者可獲得台南400紀念水壺、主題3D明信片一組。