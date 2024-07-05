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台南新營吃芒果冰大賽 2500多碗免費吃...黃偉哲讚美味爆表

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新營辦吃芒果冰大賽、還有2500多碗免費吃。記者周宗禎／攝影
台南新營辦吃芒果冰大賽、還有2500多碗免費吃。記者周宗禎／攝影

台南是全台芒果最大產區，正進入盛產期，台南市農產品促銷協會、市議員蔡育輝今天在新營民治議事廳舉辦「議長盃」吃芒果冰大賽、農產品芒果冰品暨愛文金煌芒果行銷活動，準備了2500份芒果冰讓民眾免費吃。

吃芒果冰大賽男女分組，以吃最快者取勝，前五名有價值3000元不等禮品，吸引很多民眾大排長龍，場面熱鬧滾滾。市長黃偉哲也到場參與，陳怡珍及方一峰等議員也來捧場。

台南市農產品促銷協會已連續多年在非芒果產地新營區舉辦芒果行銷活動，民眾熱烈回響已成新營年度盛事，舉辦地點選在民治議事廳，也兼具活絡民治議事廳空間功能，同時期望將台南好吃芒果推廣出去。

黃偉哲表示，台南的芒果品種很多，除愛文芒果，還有西施、貴妃、凱特等，很多都是民眾沒有看過的，都非常好吃，尤其天氣非常炎熱，大家一定要來台南品嘗一碗清爽可口的芒果冰，美味爆表。

黃偉哲說，台南的芒果品質好，不怕貨比貨，只怕不識貨，過去以為芒果只能外銷日本，但近年來拓展韓國市場，截至目前已賣出5、6百噸，銷量非常好。另外東南亞地區如新加坡、馬來西亞，特別是馬來西亞本身有生產芒果，但台南芒果還是能搶進其市場，表示品質得到消費者的肯定，這二年在星馬的市場開拓也是非常成功。

台南新營辦吃芒果冰大賽、還有2500多碗免費吃。記者周宗禎／攝影
台南新營辦吃芒果冰大賽、還有2500多碗免費吃。記者周宗禎／攝影
台南新營辦吃芒果冰大賽、市長黃偉哲代表頒獎。記者周宗禎／翻攝
台南新營辦吃芒果冰大賽、市長黃偉哲代表頒獎。記者周宗禎／翻攝
台南新營辦吃芒果冰大賽、還有2500多碗免費吃。記者周宗禎／攝影
台南新營辦吃芒果冰大賽、還有2500多碗免費吃。記者周宗禎／攝影
台南新營辦吃芒果冰大賽、還有2500多碗免費吃。記者周宗禎／攝影
台南新營辦吃芒果冰大賽、還有2500多碗免費吃。記者周宗禎／攝影
台南新營舉辦吃芒果冰大賽、許多鄉親志在參加。記者周宗禎／攝影
台南新營舉辦吃芒果冰大賽、許多鄉親志在參加。記者周宗禎／攝影
台南新營辦吃芒果冰大賽、還有2500多碗免費吃。記者周宗禎／攝影
台南新營辦吃芒果冰大賽、還有2500多碗免費吃。記者周宗禎／攝影
台南新營辦吃芒果冰大賽、還有2500多碗免費吃。市長黃偉哲稱讚美味爆表。記者周宗禎／翻攝
台南新營辦吃芒果冰大賽、還有2500多碗免費吃。市長黃偉哲稱讚美味爆表。記者周宗禎／翻攝
台南新營辦吃芒果冰大賽、還有2500多碗免費吃。記者周宗禎／攝影
台南新營辦吃芒果冰大賽、還有2500多碗免費吃。記者周宗禎／攝影

台南 芒果 馬來西亞

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