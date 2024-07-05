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用路人注意 嘉市鐵路高架跨越北興陸橋施工29日起交維

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市北興陸橋配合鐵道局施工的鐵路高架化施工需要，自29日上午9點起實施交通維護作業。記者魯永明／攝影
嘉義市北興陸橋配合鐵道局施工的鐵路高架化施工需要，自29日上午9點起實施交通維護作業。記者魯永明／攝影

嘉義市北興陸橋配合鐵道局施工的鐵路高架化施工需要，自29日上午9點起實施交通維護作業，施工工期約需152天，29日起到12月27日止，期間將有12個不連續工作天夜間，從晚間9點到翌日清晨6點，全線封閉陸橋，請汽機車駕駛人改道通行。

鐵高由鐵道局中部工程分局執行，昨天在太師府廟召開施工說明會，將採2方式辦理交通維持改道作業，市府交通處說，配合鐵路高架橋跨越北興陸橋工程順利施工，請夜間利用北興陸橋通勤市民及大型車輛，依照工區周遭路段及路口處所設置改道建議牌面，提早改道，維持交通順暢，減輕施工期間交通衝擊，施工過程造成市民不便，請見諒，並請支持重大建設。

鐵道局中部工程分局說，北興陸橋跨越橋施工限高3.8公尺，請高度3.8 公尺以上大型車輛配合依工區交通維持設施及交通標誌牌面指引，改由文化路或博愛陸橋通行。限高措施將持續至鐵路高架化通車及北興陸橋拆除，期間將有限高架設施避免大型車輛誤入。

跨越橋工作車推進、底板組拆及混凝土澆置等作業施工期間，在夜間9點至翌日清晨6點封閉北興陸橋，請依指揮人員引導配合工區交通維持設施及交通標誌牌面指引，改由文化路地下道或嘉雄陸橋通行。

為維持民眾通行權益兼顧工程安全，原夜間藉北興陸橋通勤市民，請在該路段施工期間改由文化路、博愛陸橋或嘉雄陸橋通行。原行駛北興陸橋大型車輛（高度大於3.8公尺車輛），自29日起至北興陸橋拆除恢復平面道路前，請改由文化路或嘉雄陸橋通行，以維交通順暢，減施工期間對往來交通影響。

嘉義市北興陸橋配合鐵道局施工的鐵路高架化施工需要，自29日上午9點起實施交通維護作業。記者魯永明／翻攝
嘉義市北興陸橋配合鐵道局施工的鐵路高架化施工需要，自29日上午9點起實施交通維護作業。記者魯永明／翻攝
嘉義市北興陸橋配合鐵道局施工的鐵路高架化施工需要，自29日上午9點起實施交通維護作業。記者魯永明／攝影
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嘉義市北興陸橋配合鐵道局施工的鐵路高架化施工需要，自29日上午9點起實施交通維護作業。記者魯永明／翻攝
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標誌 鐵路高架化 鐵道

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