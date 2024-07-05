台南港尾溝分洪道損壞500公尺 箱涵搶修9月底完工
台南市去年風災後攸關仁德、歸仁等地是否淹水的港尾溝分洪道結構損壞500多公尺，周邊農地表土流失下陷。台南市水利局今天公告，已爭取經濟部水利署補助「港尾溝排水分洪道改善應急工程」，預計9月下旬完工，可降低歸仁、仁德一帶積淹水。
台南市歸仁、仁德等地水患多年難解，主因二仁溪流域、三爺溪與相關支流排水道淤積。港尾溝排水分洪道是改善集水區上游歸仁、仁德一帶積淹水情形重要渠道，已建置數年。不過年風災後箱涵內部有淤積、破損、漏水及湧沙等狀況，周邊農地表土流失下陷。
水利局表示，除淤積影響排洪能力，結構損壞處有破壞擴大之虞。市長黃偉哲要求積極爭取經費，加速清淤作業及修復箱涵內部損壞，確保結構安全及排洪順暢，已獲經濟部水利署前瞻計畫補助，工程發包經費約911萬元，工程位於港尾溝排水分洪道0K+580至1K+122處，主要針對箱涵頂部、側牆等滲漏水裂縫處及渠底破孔進行修補，工程團隊已全力趕工，務必使排洪功能正常發揮。
黃偉哲表示，為避免因老舊箱涵、排水渠道等水利構造物損壞而造成積、淹水風險，市府團隊將持續巡檢並積極爭取工程經費辦理改善，維護結構安全及排洪順暢，避免積淹水危害。
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