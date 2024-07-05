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萬安47號演習27日登場 南市9國語言廣播違法可處3萬以上

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
萬安47號演習27日下午登場。圖／台南市政府提供
萬安47號演習27日下午登場。圖／台南市政府提供

南部地區（台南市、高雄市、屏東縣）萬安47號演習7月25日（周四）下午1時30分至2時登場，將實施警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等演習。

南市府秘書長兼災防辦主任方進呈指出，今年演習將進行重點驗證區，新營區及中西區內防空避難設施的所有人（管委會、保全或住戶），聽聞防空警報應主動開啟地下室車道的鐵捲門（柵欄）措施，避免防空警報發送後，防空避難設施因出入口關閉妨礙進入，為此將加強宣導以利民眾適時就近避難。

民政局長姜淋煌強調，為使中外民眾都能配合演習順利避難，特別製作9種語言宣導單，有中文、英文、日文、韓文、泰文、印尼文、菲律賓文、馬來文、越南文宣導單，加強宣導國人、外籍人士與新住民演習資訊，了解演習規定。

警察局長廖宗山表示，市民於交通過程中遭遇演習，若在飛機、船舶、台鐵、高鐵、捷運、輕軌或行駛於高速公路、高架道路車輛，得正常起降、靠離與行駛，但已下交流道及高架道路的車輛，須依警察及民防執勤人員引導，就近實施疏散避難。

災防辦執行秘書王雅禾說，演習相關避難疏散位置，可至台南市政府警察局官網「防空避難專區」查詢各項資訊，包括防空疏散避難設施地圖、位置等，也可下載警政服務APP、消防防災e點通APP查詢，獲得就近避難地點資訊快速前往。

市府表示，聽聞防空警報或手機告警訊息時，人、車須配合警察及民防人員引導，依演習管制作為進行防空避難，市民勿於演習期間在室外觀望徘徊，若經規勸仍未能配合，可依「民防法」處3萬元以上15萬元以下罰鍰，切勿以身試法。

演習 警報 警察

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