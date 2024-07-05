「台灣小京都」檜意森活村夜間營運下周末試辦 再邀藝術家駐村

嘉市熱門人氣景點，有「台灣小京都」稱譽的「檜意森活村」經營10年，成績亮眼，每年吸引逾200萬遊客，暑假旅遊旺季，管理機關阿里山林鐵及文資處與營運公司檜意森活村公司，3月續約5年，規畫夜間營運，讓檜村精彩從白天延續到夜晚，檜村公司原訂明天周末與阿里山小火車全線通車同時，試辦周休假日夜間開放營運，因目前消防設施更新工程進行中，夜間營運延後1周。

日治時期檜村稱檜町，是阿里山林業開發林業人員宿舍，3.4公頃檜村28棟日式宿舍，是台灣最大日式建築群，也是阿里山起點，市府2005年登錄為市定古蹟、歷史建築，檜村園區規畫文創市集、在地有禮、生活創藝、時光特區、好飲好食、藝文展覽等主題店面，林業及自然保育署前身林務局委外經營10年有成，成為民間參與投資經營典範，遊客、地方人士期待夜間開放營運。

林鐵及文資處長黃妙修、市府觀光新聞處長張婉芬，參加檜村續約儀式，都期待早日夜間點燈營運，營造如同文化路觀光夜市的檜藝新森活夜間休閒去處，黃妙修說，嘉市區布建許多YouBike微笑單車租借據點，方便遊客到檜村。

檜村營運長鄭文吉說，原定暑假第一個周休假日試辦，因消防設施更新工程進行，夜間營運延後1周，檜村28棟日式宿舍滿租，夜間營運將在檜村入口意象3根大木頭，靠路邊林森東路上的11棟宿舍，以及日式庭園池塘，布設呈現日式建築之美的燈具投射。

夜間營運除燈光布設，還配合音樂等表演藝術家駐村演出，目前營運時間上午10點到下午6點，點燈後營運規畫上午10點到晚間9點，延長3小時，檜村營運對象國人為主，會邀請有知名度專業駐村藝術家表演，夜間營運試辦期間穿越檜村道路封閉，創造夜間經濟，吸引旅行團先到檜村夜遊再回飯店。