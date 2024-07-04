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黃偉哲化身叫賣哥現身電視購物直播 1萬2000公斤愛文芒果完銷
台南著名的愛文芒果正逢盛產期，台南市長黃偉哲今北上參加電視購物平台直播節目，化身為叫賣哥推銷，現場準備1萬2000公斤共2000箱愛文芒果，不到40分鐘全部完售。
此次嚴選來自南化區專門外銷的愛文芒果，每箱6公斤約16至18顆的果品。黃偉哲說，台南芒果產量全台第一，每兩粒芒果就有一粒來自台南，這次再次感謝東森購物台直播銷售台南芒果，協助果農行銷，也是台南愛文芒果連續6年獲推薦上架。
黃偉哲指出，台南芒果的好滋味不僅要推薦給全國消費者，更要分享給全世界，因此日前他率農業局團隊快閃式的前往新加坡、馬來西亞、日本三國，為上架於國際超市通路的芒果進行推廣行銷，目前預約訂單接踵而至，未來除愛文外，也將持續拓展金煌、西施等品種，讓民眾可以嚐到更多不同風味的芒果。
市府農業局表示，今年度芒果受到氣候影響，產量較去年略減，收成預計6萬多公噸，但芒果美而甜，口感結實、風味濃郁、品質絕佳，台南芒果產季將持續到7月中旬後，呼籲饕客提早訂購，以免向隅。
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