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台南5區12里已達登革熱高風險 6月查獲4890個積水容器
台南近期氣候高溫炎熱且伴隨鋒面降雨，恐助長病媒蚊孳生，衛生局今指出，台南已有5行政區、12個里達登革熱高風險插旗標準，且6月共查獲4890個積水容器，數量不少；今年從4月迄今則已開立564張陽性孳生源舉發單，呼籲民眾應落實「巡、倒、清、刷」登革熱防治工作，不可輕忽。
衛生局表示，根據病媒蚊監測數據顯示，截至第26周，南區、安平區、安南區、永康區及仁德區等5區共12個里，達到登革熱高風險里插立宣導孳清旗標準，目前已立即派員至各社區插旗，提醒民眾落實防治，並啟動四級複查機制，後續將加強列管複查。
衛生局也說，各區公所針對高風險場域進行查核，6月份共查獲4890個積水容器，數量不少，將進一步釐清是否有孳生病媒蚊幼蟲，而今年自4月起，針對查獲陽性孳生源者開立舉發單，截至目前3個多月來，已開立564張舉發單。
登革熱防治中心強調，近期南部高溫炎熱又伴隨鋒面降雨，此氣候條件恐助長病媒蚊孳生，且病媒蚊孑孓到成蚊只需7至10天，呼籲民眾共同維護住家室內外環境，巡查周邊空地空屋、屋後溝、天溝、防火巷、地下室及頂樓等處，積水容器清除及倒置，避免蚊蟲孳生。
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