南市8農會與OK超商合作 商品直送逾1200處據點

南市8家農會與OK超商合作，藉由OK超商現有物流店到店服務，為農特產品拓展銷售市場至全台OK門市及農會逾1200處據點，農業部農業輔導副司長陳怡任表示，希望藉由市場互補創造雙贏。

包括麻豆、下營、官田、佳里、學甲、西港、新市、台南市共8家農會總幹事今在麻豆農會與OK超商共同開記者會，未來可增加包裹取貨、代收繳款功能，還可將在地農特產品直送全台1200處OK超商及農會據點，陳怡任、農糧署副署長姚志旺、OK超商總經理魏國志等人也出席。

陳怡任表示，目前多數農會農產品採用宅配方式運送，運費高，產季時運能也受到相當限制，不利銷售；與OK便利商店現有物流系統合作後，預估可降低三成運輸費用，也不用平台上架費，可直接讓農會小舖實體店面有更快速運輸管道，各地優質農產互通通有無，消費者採購也會更便利。

他指出，目前全台已有155間農漁會與OK超商簽約，另外87間洽商中，估計已有7成加入，未來結合OK全台近千間超商及全台各農會就有逾1200處據點。

魏國志也說，每年全台零售產業規模估計約4兆，其中實體店面約8成，網購約2成，都得靠快速有品質物流配送，這次與農會合作模式定位為「資源共享」，將雙方彼此長處整合結合，可以跟OK共同分享原有物流系統，各農會就能提供店到店服務。

另外，消費者在蝦皮、momo、PChome等電商平台購物時，只需選擇OK超商加入各區農會作為到貨地點，隨時有機會享有免運費優惠。

台南市農會總幹事吳嘉仁、麻豆農會總幹事孫慈敏等人也說，農會體系商品口碑佳，但物流往往受制於人，動輒臨時漲價或無法配送影響銷售，結合OK超商物流配送，農會提供店到店領貨服務，可說創造雙贏。