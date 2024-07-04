阿里山夏季星空電影院 8月3日上映「自然就樹美」

阿里山限定的夏季星空電影院，8月3日將在香林神木劇場上映獲溫哥華國際影展環境勇士大獎電影「自然就樹美」，限額100名，歡迎來阿里山國家森林遊樂區看電影吹天然的冷氣。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，「自然就樹美」影片改編自德國森林權威彼得渥雷本（Peter Wohlleben）、全球暢銷400萬冊的「樹的秘密生命」，今年阿里山夏季星空電影院僅此一場。

嘉義分署說，渥雷本親身投入電影拍攝，影片中透露樹木會跟人類一樣社會化，不僅擁有記憶，並與它們的孩子一起生活的新發現；並分享植物透過根部與鄰樹交換養分、維繫整個生態，並會自願減少樹枝生長，給予幼樹享有光線等不為人知的祕密。

嘉義分署指出，阿里山森林電影夜，配戴無線耳機、躺在專屬躺椅上，於香林神木劇場的流動光影中，更能沉浸感受樹木與人的感官對話。購票者還可在當天入場時兌換限定好禮及小點心。

購票詳情請上阿里山國家森林遊樂區及林業保育署嘉義分署官方臉書（Facebook）粉絲專頁。