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台南七股海鮮節挖文蛤體驗周六登場 公所籲搭接駁車

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2024台南七股海鮮節系列活動將在本周六起跑，由觀光赤嘴園挖文蛤體驗率先登場，因活動場地六孔碼頭周邊停車空間有限，七股區公所也安排免費接駁車，歡迎民眾多加利用。圖／南市觀旅局提供
2024台南七股海鮮節系列活動將在本周六起跑，由觀光赤嘴園挖文蛤體驗率先登場，因活動場地六孔碼頭周邊停車空間有限，七股區公所也安排免費接駁車，歡迎民眾多加利用。圖／南市觀旅局提供

2024台南七股海鮮節系列活動將在本周六起跑，由觀光赤嘴園挖文蛤體驗率先登場，今年為避免遊客重複報名，首度採收費辦理，第1周場次名額皆已額滿，相當熱絡，七股區公所提醒，因活動場地六孔碼頭周邊停車空間有限，已安排免費接駁車，歡迎民眾多加利用。

觀旅局表示，為提升挖文蛤體驗報到率及旅遊品質，今年酌收每人50元報名費，現場需憑票券入場體驗，不接受現場報名，6、7日首周場次報名狀況熱絡並已截止，但20、21日仍尚有名額，有興趣的民眾可盡快報名，以免錯過機會。

七股區公所則說，因六孔碼頭周邊停車空間有限，為使活動會場交通順暢，從下午1點起至晚上6點會安排免費接駁車，遊客可從七股遊客中心往返六孔碼頭，或在六孔管理站周邊接駁，2條路線共有10處接駁點，請民眾盡量搭乘接駁車至活動會場。

觀旅局提到，今年預計下午3點半至5點半開放民眾入場，但仍將視潮汐狀況開放，活動會場旁除設有社區農漁特產展售外，民眾只要出示當日摸文蛤報名憑證，也可在同日享七股鹽山入園費半價優惠。

此外，觀旅局提醒，近期天氣高溫炎熱，請參加民眾務必注意防曬、適時補充水分。

2024台南七股海鮮節系列活動將在本周六起跑，屆時活動會場周邊將進行交通動線管制，參加的遊客應提前注意。圖／南市觀旅局提供
2024台南七股海鮮節系列活動將在本周六起跑，屆時活動會場周邊將進行交通動線管制，參加的遊客應提前注意。圖／南市觀旅局提供

台南 文蛤 防曬

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