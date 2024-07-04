嘉市啟動6項友善失智創新措施 2示範社區選定理由曝

嘉義市政府上午在南院旅墅飯店，舉辦「失智友善社區在我嘉」活動，副市長林瑞彥代表市長黃敏惠與醫院代表公布「憶城為嘉」計畫6項創新措施及2個示範社區，讓失智症者及早發現，接受治療。

失智友善社區計畫今年選定示範社區華南里、朝陽里，衛生局評估2里與鄰近東興里、民族里、中央里、中山里人口嚴重老化，平均65歲以上人口比例，高於東區19.7%，2里人口約4126人，推估失智症者有80人，為東區發展較早聚落，人口老化、東市場商店林立、社區鄰里關係緊密，適合推動示範友善社區，6月初在南院旅墅針對商家及里民辦理3場說明會。

副市長林瑞彥、嘉基副院長劉中賢、聖馬爾定醫院副院長王中敬、南院旅墅協理劉弘華等出席啟動儀式，衛生局長廖育瑋說明推動失智症照護策略，預告失智月系列活動。

廖育瑋說，「憶城為嘉」計畫6項措施，包括招募基層診所醫師加入篩檢行列，將疑似個案轉介失智共照中心；提供即時關懷支持，在2家失智共照中心醫院嘉基、聖馬，設失智確診者心理支持空間，提供確診失智者及家屬情緒支持，減緩焦慮；邀請熟悉失智相關法律的律師，與社福機構、法律援助機構或非營利組織合作，提供法律諮詢服務。

提供「失智友善居家環境檢視及環境改造」，協助家屬改善居家成為失智友善環境；制訂失智友善居家環境指引；鑒於失智症有年輕化趨勢，辦理「年輕型失智症支持團體」。

林瑞彥說，台灣失智患者盛行率7.99%，男性比例6.3%，女性9.36%。市府以多元化實施策略，依公衛4段7級全人照護概念，研議政策、計畫、方案、介入措施及行動，展開新失智症照護政策；今年整合「失智友善社區計畫」及「憶城為嘉計畫」，藉多元宣導及創新策略，為失智者及家屬建構更友善環境。

林瑞彥表示，維持身體健康，預防失智秘訣：多運動、多動腦、多社交、均衡營養、保持心情愉快，市府推出「樂齡勇壯城」有「全嘉動起來」、「全嘉樂起來」、「全嘉都是作家」等系列活動，鼓勵陪伴勇壯世代走入人群，培養興趣、實現夢想。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線