嘉義縣觀光工廠搶攻暑假親子遊客 優惠及特色遊程看這裡

搶攻暑假旅遊市場，嘉義縣各地觀光工廠推出親子體驗行程，水上鄉品皇咖啡觀光工廠提供手沖咖啡、製作香包等教學，民雄鄉KHTOY絨毛玩偶旗艦館去年7月開幕，每天吸引上千人到訪頭橋工業區，今年恰逢周年慶活動，推出限量「蚵丫」寶寶，行銷嘉義在地特產。

文觀局指出，「品皇咖啡工廠」提供咖啡香包教學、手沖咖啡教學、彩繪咖啡豆罐等行程；水上鄉「拾土陶藝工作室」也推出親子遊程，4歲以上的小朋友可參加動手做手拉坏，學習開洞、拉高、變形等技巧，讓孩子發揮創意完成作品。

「KHTOY絨毛玩偶旗艦館」結合嘉義特產蚵仔，推出軟萌的「蚵ㄚ」寶寶玩偶，水汪汪大眼表情呆萌，今起至9月3日周年慶推出優惠活動，還有4款蚵ㄚ寶寶吊飾盲盒，以及限量70公分超大蚵ㄚ寶寶抱枕，購買蚵ㄚ系列商品，都可額外獲得蚵ㄚ寶寶氣球。

此外，「大智慧養生休閒農場」種植超過200種有機香草及蔬果，園區可種玉米、插秧、手作稻稈娃娃、製作香草防蚊液等農事體驗；「豐碩果園」提供一日農夫體驗，孩子可到田裡採玉米跟玉米筍，學會辨識熟成玉米。

文觀局表示，北回二館太空教育館免費入場，有展區定點導覽、3D影片觀賞，戶外還有星際探索體驗區、火箭溜滑梯、鞦韆等設施，適合全家大小同遊。暑假是親子出遊熱門時段，建議提前預約體驗行程，可至嘉義縣親子旅遊官網查詢：https://familytour.chiayi.travel/。