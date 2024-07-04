聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義縣觀光工廠搶攻暑假親子遊客 優惠及特色遊程看這裡
搶攻暑假旅遊市場，嘉義縣各地觀光工廠推出親子體驗行程，水上鄉品皇咖啡觀光工廠提供手沖咖啡、製作香包等教學，民雄鄉KHTOY絨毛玩偶旗艦館去年7月開幕，每天吸引上千人到訪頭橋工業區，今年恰逢周年慶活動，推出限量「蚵丫」寶寶，行銷嘉義在地特產。
文觀局指出，「品皇咖啡工廠」提供咖啡香包教學、手沖咖啡教學、彩繪咖啡豆罐等行程；水上鄉「拾土陶藝工作室」也推出親子遊程，4歲以上的小朋友可參加動手做手拉坏，學習開洞、拉高、變形等技巧，讓孩子發揮創意完成作品。
「KHTOY絨毛玩偶旗艦館」結合嘉義特產蚵仔，推出軟萌的「蚵ㄚ」寶寶玩偶，水汪汪大眼表情呆萌，今起至9月3日周年慶推出優惠活動，還有4款蚵ㄚ寶寶吊飾盲盒，以及限量70公分超大蚵ㄚ寶寶抱枕，購買蚵ㄚ系列商品，都可額外獲得蚵ㄚ寶寶氣球。
此外，「大智慧養生休閒農場」種植超過200種有機香草及蔬果，園區可種玉米、插秧、手作稻稈娃娃、製作香草防蚊液等農事體驗；「豐碩果園」提供一日農夫體驗，孩子可到田裡採玉米跟玉米筍，學會辨識熟成玉米。
文觀局表示，北回二館太空教育館免費入場，有展區定點導覽、3D影片觀賞，戶外還有星際探索體驗區、火箭溜滑梯、鞦韆等設施，適合全家大小同遊。暑假是親子出遊熱門時段，建議提前預約體驗行程，可至嘉義縣親子旅遊官網查詢：https://familytour.chiayi.travel/。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言