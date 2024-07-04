嘉市實物銀行服務戶倍增 攜手善心店家助弱勢

嘉義市政府委託台灣省王李社會福利慈善事業基金會辦理實物銀行，去年服務數88戶到今年6月提升到163戶，市府再攜手7家善心店提供餐食服務，支持經濟弱勢家庭。

實物銀行在再耕園成立實體店面，配置充沛專業人力、充裕空間及每月開放26天領取。

今年度提供加值服務為依家戶經濟狀況加發餐券及提供新生兒幸福包，目前餐券合約店家有嘉義市腦麻協會麻吉烘培坊、劉里長雞肉飯、世洲排骨飯便當、若竹兒愛心商店、三哥食品行、多那之複合式咖啡蛋糕烘培及福源肉粽店。

基金會執行長湯宏忠表示，有需求的市民可經市府社會工作人員、居住地區公所、里長及里幹事轉介或自行到實物銀行申請，經實物銀行社工評估並符合服務資格者，每戶每月核發1000點，可自行選擇所需物資，服務期限6個月，視家戶經濟狀況加發提貨券或餐券。