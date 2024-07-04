推動古坑邁向國際慢城 雲林縣府率隊日本取經

雲林縣古坑鄉擁有天然森林資源及豐富人文產業，多年前已加入台灣慢城聯盟，縣長張麗善有意將古坑鄉推向國際慢城，率隊到日本取經，古坑鄉長林慧如表示，打造國際慢城必須從鄉民到公部門都有一致共識，將盤整鄉內「慢」產業，朝慢城邁進。

張麗善率縣府團隊赴日本參訪，走訪日本唯二獲得國際慢城認證其一的群馬縣前橋市赤城地區，及國外旅客到日本長野縣必訪的輕井澤等景點。

輕井澤位於群馬縣及長野縣交界處海拔約1000公尺的高原，擁有得天獨厚的自然風光，有天然療養院之稱，張麗善說，其致力於保育自然環境生態及推動慢活健康的生活方式，與雲林縣古坑鄉石壁療癒基地的理念不謀而合。

前橋市是日本唯二取得國際慢城認證的城市之一，農產豐富，與雲林相似，張麗善說，台灣目前有5個鄉鎮獲國際慢城認證，縣府計畫將古坑鄉推向國際慢城，藉由台日交流，取經國際慢城的經驗。

林慧如說，古坑鄉已是台灣慢城聯盟的一份子，現在積極努力邁向國際慢城，但打造國際慢城，全鄉從鄉民到公部門必須在思維上、環境上都有一致共識。

她舉例，古坑大埔社區的竹筍要慢火熬煮才好吃，就是「慢」的代表之一，鄉內奶油巴士烘焙坊的果醬也要慢工製作，特產咖啡更需慢慢品嘗，諸如此類的「慢」產業、活動，都要仔細盤整，不能急就章，才能邁向國際慢城。