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阿里山林鐵周末全線通車 官民攜手推動申請世界遺產重要里程碑
中斷15年的嘉義阿里山林鐵小火車，後天將滿載乘客首航全線通車，文化部2019年審議通過公告全國第一個國家級重要文化景觀「阿里山林業暨鐵道」，林鐵及文資處攜手民間團體，積極動靜態保存發揚林業鐵道文化，推動台灣國寶級阿里山林業暨鐵道文化景觀，申請世界遺產，阿里山小火車全線通車，是申請世界遺產重要里程碑。
林鐵及文資處說，2002年起文化部為與國際文化資產保存接軌，推動台灣世界遺產潛力點計畫，共列出18個遺產潛力點，含阿里山森林鐵路，以世界遺產標準，阿里山普世價值不只鐵路，包含自然生態、林業發展、聚落生活與人文藝術，2019年公告阿里山林業暨鐵道為台灣第一個重要文化景觀。
2019年，時任文化部長的行政院副院長鄭麗君搭阿里山小火車到竹崎車站，頒發國家級重要文化景觀「阿里山林業暨鐵道」證書，給林務局長林華慶、嘉市長黃敏惠、嘉縣副縣長吳容輝。出席來賓希望繼續努力爭取登錄世界遺產。
當時鄭麗君說，阿里山林業暨鐵道升格國家級重要文化景觀，是台灣共同國寶，接續動態保存林鐵，打造阿里山文化路徑，林鐵及文資處成立，文化部也在嘉義成立文化路徑專案辦公室，提高推動景觀維護經費，打造文化路徑從內涵做起，讓林鐵文化景觀成為「台灣文化名片」與「世界級文化景觀」。
林鐵及文資處表示，為爭取世界遺產，透過阿里山林鐵動態保存、資料蒐集、調查研究、主題式列車遊程、教育推廣、國際交流等方法，與民間阿里山世界遺產協會，持續積極推動。
「勿忘邁向阿里山世界遺產初衷！」林鐵及文資處長黃妙修說，阿里山林鐵後天全線通車，沿線車站整修，打造檜木福森號車廂，增購9組小火車，增聘司機等工作人員，北門車站整修，北門麗星大飯店招商，為申請世界遺產，民間團體及海外友人專家協助，積極準備，大家攜手努力。
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