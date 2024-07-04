「黑龍江」嘉市北排水維新支線飄臭 吸引「最耐髒鳥兒」棲息

嘉義市北排水維新支線上游人口密集，生活汙水讓水質嚴重汙染，空氣飄散異味，影響沿岸生活環境品質及觀光發展，被稱「黑龍江」，市府爭取環境部補助1億253萬元，經2次調升預算，目前上網招標，大排水溝臭味讓人掩鼻，但鳥友發現，髒臭水環境卻吸引「紅冠水雞」覓食棲息，呈現生物環境多樣性。

謝姓鳥友在靠近家樂福北門店的北排水維新支線，發現一對紅冠水雞覓食棲息，謝姓鳥友說，紅冠水雞可說是水鳥中最耐髒的鳥種，即便在汙染嚴重的排水溝仍可見紅冠水雞的身影，反倒是乾淨清澈的水體，不見紅冠水雞，主要與其食物來源有關。紅冠水雞行走時會牽動尾下醒目的白斑，成規律的抽動，如同活招牌。

謝姓鳥友指出，紅冠水雞常出現河口灘地、大型湖泊、沼澤、農耕地和人工大排等各種濕地，長腳趾能在葉面上行走覓食。繁殖季節有領域性，常互相追逐。非繁殖期在食物豐富的場所甚至會出現10至50隻大群聚集覓食。雜食性，水中的小型昆蟲及幼蟲，水中植物、水域周邊草地上的小型昆蟲及植物都是其食物來源。

市府配合行政院「前瞻基礎建設-水環境建設」，向環境部爭取「維新支線嘉大段水環境改善計畫」，去年10月水利署召開複評及考核小組會議，環境部同意1億253萬元補助，規畫設置礫間淨化場、汙水截流及現地處理方式，加速改善北排水質，水環境改善工程流標2次，調高預算後，第3次招標預計本月中旬開標。