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熱爆！南市15戲水場域消暑

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南山上花園水道博物館為國定古蹟，每年暑假園區內戲水區可供小孩玩水消暑。記者萬于甄／攝影
台南山上花園水道博物館為國定古蹟，每年暑假園區內戲水區可供小孩玩水消暑。記者萬于甄／攝影

南部連日來氣溫一天比一天高，讓許多民眾直呼「熱爆了！」所幸今年台南水情穩定，不少戲水場域陸續開放，南市觀旅局統整15處戲水場域攻略，提供親子暑假消暑妙方，呼籲民眾外出玩水務必選擇安全場域，才能開心出遊、平安回家。

觀旅局長林國華表示，盤點台南不只親水，能玩水的場域眾多，除市區游泳池，從山邊、市區到海邊都有可玩水場域，歡迎親子來消暑，提醒民眾場域水質維護不易，務必遵守各場域規定，共同維護環境品質。

台南近山區戲水景點包含大潭埤旺萊公園戲水池、山上花園水道博物館烏山頭水庫、隆田chacha文化資產教育園區等，擁有戲水池設施，在關廟有專為毛小孩打造的戲水樂園「森‧呼吸」寵物休閒廣場，柳營區南元花園休閒農場可讓小朋友用竹竿撐小竹筏、打水仗。

濱海區戲水景點包含配合七股海鮮節系列活動的七股「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」、親海小學堂、頑皮世界野生動物園、蕭壟文化園區、近期甫開放的正統鹿耳門聖母廟「廟徽親子園區」，以及雙春濱海遊憩區等；市區戲水場域有南市議會前噴水池、民治市政中心水舞區及戲水池及河樂廣場等，周末假期吸引親子戲水。

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