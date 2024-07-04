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阿里山林鐵福森號遊程 上千名額搶光

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義報導
阿里山林鐵小火車周末全線通車，福森號昨天中午與林鐵列車同時停靠奮起湖車站。記者黃于凡／攝影
阿里山林鐵小火車周末全線通車，福森號昨天中午與林鐵列車同時停靠奮起湖車站。記者黃于凡／攝影

嘉義阿里山林鐵小火車周末（6日）全線復駛，林鐵及文資處打造檜木製「福森號」觀光列車，委託雄獅旅行社營運，昨天上午在奮起湖車站啟航，逾千個套裝遊程車票開賣不到1小時搶光，觀光踩線團一窺之字形鐵道、42號隧道，雖路程顛簸，但沿途風景壯麗；嘉義縣市政府及林鐵沿線的竹崎、阿里山鄉公所聯手拚觀光。

林鐵文資處打造全新列車「栩悅號」、「福森號」，委由雄獅旅行社營運6年，栩悅號5月24日首航，福森號28日首航，昨早開賣4個套裝遊程車票，截至9月共18個班次、每班75個座位，共1350個座位1小時賣完。

福森號車廂檜木板材打造，洋溢檜木香，但因列車柴油引擎，停駛時車廂門打開，刺鼻柴油味飄進車廂；全新輪軸與鐵軌需磨合，上山途中顛簸，套裝遊程擇定風景優美中途點停靠，讓旅客賞風景用餐。全新修復42號隧道在鄒族領地來吉部落獵場，鄰近聖山塔山，由鄒族藝術家不舞．阿古亞那彩繪隧道口，以鄒族故事打造獨特陶塑，與地方共榮。

嘉市觀光新聞處說，嘉市是阿里山入口門戶，推動「文化新絲路2.0」，到韓國行銷，福森號、栩悅號讓韓國旅行業眼睛為之一亮。

嘉縣文觀局表示，今年推出部落遊程，親子半日遊、文化2日遊等5款體驗行程。阿里山鄉長高瑞芳建議規畫3天2夜部落遊程，深入體驗鄒族文化。竹崎鄉長曾亮哲說，林鐵7成路線在竹崎，盼車站新面貌吸引遊客。

奮起湖 彩繪 栩悅號 觀光列車 鄒族 阿里山

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