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雲林縣長張麗善拜會群馬縣知事 訪日行程密集經驗交流

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善拜會群馬縣知事山本一太，推動雲林城市外交。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善拜會群馬縣知事山本一太，推動雲林城市外交。圖／雲林縣府提供

雲林縣長張麗善率員訪日，兩天來馬不停跌，先後拜會群馬縣知事山本一太、前橋市長小川晶等政界人士，就縣政推動經驗、淨零永續產業、經貿合作等議題交流，並考察日本長野縣及群馬縣觀光產業，雙方相互借鏡經驗，期能深化兩國城市外交，帶動觀光邁向國際化。

張麗善表示，山本一太知事曾擔任沖繩和北方領土事務大臣、科學技術政策大臣、太空政策大臣等要職，從政經歷豐富且在推動環保技術、再生能源及數位轉型都有亮眼政策；擔任群馬縣知事積極招商引資，也有亮眼成績。

山本一太也向張縣長表示，個人對台灣的喜愛，長期來就重視與台灣的交流。群馬縣位於日本中部，自然環境獨天得厚，農畜產豐富，希望張縣長一行人能好好品嘗群馬各種美味農畜產品，體會群馬的魅力，相信可讓兩縣友誼加溫，互動更加頻繁。

張麗善一行人也轉往前橋赤城拜會前橋市長小川晶，雙方就婦幼照顧、觀光、農產發展等政策交流。同時也帶領縣府團隊、雲林縣觀光協會考察日本長野縣及群馬縣觀光產業，張麗善說，期盼此行汲取日本長野縣、群馬縣觀光產業發展經驗，作為雲林觀光借鏡，讓雲林觀光與世界接軌，成為國際觀光景點。

張麗善並力邀日方人員到台灣雲林參加國慶焰火、國際偶戲節等活動，增加互訪、強化雙邊友誼，提升兩方進步。

雲林縣長張麗善一行人走訪日本唯二獲得國際慢城認證的群馬縣前橋市赤城地區，汲取日本長野縣、群馬縣觀光產業發展經驗，作為借鏡。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善一行人走訪日本唯二獲得國際慢城認證的群馬縣前橋市赤城地區，汲取日本長野縣、群馬縣觀光產業發展經驗，作為借鏡。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善（右）和日本前橋市長小川晶，交流婦幼、觀光與農業等政策推動經驗。圖／雲林政府提供
雲林縣長張麗善（右）和日本前橋市長小川晶，交流婦幼、觀光與農業等政策推動經驗。圖／雲林政府提供

張麗善 雲林

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