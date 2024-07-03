雲林縣長張麗善拜會群馬縣知事 訪日行程密集經驗交流

雲林縣長張麗善率員訪日，兩天來馬不停跌，先後拜會群馬縣知事山本一太、前橋市長小川晶等政界人士，就縣政推動經驗、淨零永續產業、經貿合作等議題交流，並考察日本長野縣及群馬縣觀光產業，雙方相互借鏡經驗，期能深化兩國城市外交，帶動觀光邁向國際化。

張麗善表示，山本一太知事曾擔任沖繩和北方領土事務大臣、科學技術政策大臣、太空政策大臣等要職，從政經歷豐富且在推動環保技術、再生能源及數位轉型都有亮眼政策；擔任群馬縣知事積極招商引資，也有亮眼成績。

山本一太也向張縣長表示，個人對台灣的喜愛，長期來就重視與台灣的交流。群馬縣位於日本中部，自然環境獨天得厚，農畜產豐富，希望張縣長一行人能好好品嘗群馬各種美味農畜產品，體會群馬的魅力，相信可讓兩縣友誼加溫，互動更加頻繁。

張麗善一行人也轉往前橋赤城拜會前橋市長小川晶，雙方就婦幼照顧、觀光、農產發展等政策交流。同時也帶領縣府團隊、雲林縣觀光協會考察日本長野縣及群馬縣觀光產業，張麗善說，期盼此行汲取日本長野縣、群馬縣觀光產業發展經驗，作為雲林觀光借鏡，讓雲林觀光與世界接軌，成為國際觀光景點。