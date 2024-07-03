全國運銷最大西螺果菜市場 農業部長、立委視察環境改善成果

雲林縣西螺果菜市場是全國最大蔬果產地批發市場，但照明不足、線路老舊、通風不良，菜農、菜商怨聲四起，農業部以7千萬辦理第1期整修工程已完工，農業部長陳駿季今天偕同立委劉建國前往視察，對地方請求第2、3期後續整修及冷鏈專區計畫，陳駿季也允諾會全力協助。

農業部長陳駿季及農糧署相關單位今天下午在立委劉建國、西螺鎮長廖秋萍、西螺果菜市場董事長蔡德福陪同下，進場現勘，了解已完工的1期工程概況，並聽取西螺鎮公所針對西螺果菜市場整修工程及冷鏈專區計畫簡報。

蔡德福指出，市場許多設備陳舊不堪，第1期汰換了1200座LED燈，讓整個交易區大放光亮，菜農、菜販都感溫馨，市場應要與時俱進，尤其天氣炎熱，冷鏈物流設備相形重要，不要進場交易，菜熱枯了，人也熱壞了，希望中央協助後續計畫，提供一個安心又安全蔬菜交易空間。

廖秋萍也表示，1期工程包括汰換綱構工程、中央變電站工程、LED燈具工程總經費7000萬元，感謝劉建國委員協助爭取及農業部挹注，後續第2期將針對通風、老舊線路改善，包括大型排風扇、水簾設備及高壓系統管路、分貨場分電表及電線電纜管路，經費約4.3億元；第3期消防管路、停車管理系統等約2億元，期待中央能協助。

劉建國說，西螺果菜市場是全國最大交易市場，每天交易量達上千噸，整建轉型為現代化勢在必行，甚至應再強化冷鏈物流功能，成為世界頂尖蔬果交易中心，今天邀請部長來視察，也是希望中央能持續協助。