「福森號」開箱！豪華車廂、餐食全曝光 還有森林音樂饗宴

阿里山林鐵歷經15年重建，7月6日將全線通車，林業署採購新車廂「福森號」，委由雄獅旅遊推出福森號Formosensis觀光遊程，今天開箱森林浴、森林音樂會、鄒族歌舞表演，以及英迪格酒店客製化九宮格便當，預定7月28日啟航，截至9月底車票今早開賣都被搶光。

雄獅旅遊今天開箱4大主題遊程「森好食、森林癒、好森音、森品茗」，由專業導覽員沿途解說，阿里山英迪格酒店特別為福森號客製九宮格木質便當，也在二萬坪的黑森林舉辦小提琴演奏會，最後停靠阿里山站，步行上山享受森林浴，體驗茶席還有曲笛、簫等樂器演奏。

雄獅旅遊指出，福森號遊程有4個路線，分別為上行的北門至十字路、十字路至阿里山，下行的阿里山至奮起湖、奮起湖至北門，一般時段每周日上行、每周一下行，單趟費用4500元，包括紀念證書、禮品、餐食及保險，可搭配多日遊程上下山，也可搭乘公車下山。

雄獅旅遊總經理王岳聰說，福森號遊程還有2天1夜、3天2夜可選擇，有專屬森林音樂會、茶席體驗及客製餐飲服務，也邀請種出冠軍咖啡的鄒築園導覽阿里山咖啡文化，以及林聰明沙鍋魚頭第三代傳人林佳慧以全新方式導讀老嘉義，並搭配部落遊程，延伸到周邊景點。

縣府文觀局長徐佩鈴說，阿里山林鐵全新觀光列車站站停，將整合周邊景點在車站提供資訊，並建置數位觀光系統，在漫遊嘉義line@公告資訊；中央也補助在地有腳活動，串連民宿提供免費接駁車，讓林鐵效益向外擴散，未來將建置5G電信系統，更完善山區訊號。