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嘉縣YouBike啟動...朴子有停車格淪為「賣菜格」 警：告發取締

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣公共運輸最後一哩路，推動YouBike公共自行車上午啟用，朴子市樸仔腳火車站公園的停車格，遭攤販當成擺放蔬果的賣菜格位，引人側目。記者魯永明／翻攝
嘉義縣公共運輸最後一哩路，推動YouBike公共自行車上午啟用，朴子市樸仔腳火車站公園的停車格，遭攤販當成擺放蔬果的賣菜格位，引人側目。記者魯永明／翻攝

嘉義縣公共運輸最後一哩路，推動YouBike公共自行車，上午在故宮南院啟用，共朴子市等5鄉鎮率先開跑，朴子市樸仔腳火車站公園的停車格，遭攤販當成擺放蔬果的賣菜格位，引人側目，朴子警分局即日起告發取締，呼籲民眾勿占用車道、影響YOUBIKE使用。

今天起全國老人比例最高的嘉義縣，也加入youBike現代化公共運輸城市行列，可以從嘉義一路騎到屏東。縣長翁章梁說，將持續進行站位會勘及設置，預計今年底將完成至少130站及投入千輛YouBike。

朴子市的多處YouBike停車柱站設好，還未擺放車子，民眾發現靠近市場的朴子樸仔腳火車站公園YouBike停車站，攤販將停車柱格位當成擺放蔬果的格位，停車格淪為「賣菜格」，攤販得知今天嘉縣YouBike啟動後表示，不會擺放蔬果販售了。

朴子警分局說，攤商違規販物影響通行，警方將取締，朴子樸仔腳火車站公園最近新設YouBike，發現有攤商販賣物品，妨礙民眾使用YOBIKE，呼籲攤商勿占用車道，影響YOUBIKE使用，發現違規設攤，將依道路交通管理處罰條例取締告發，處1200元以上2400元以下罰鍰，維護民眾行的安全及巿容整潔。

YouBike 朴子 火車站

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