聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉縣YouBike啟動...朴子有停車格淪為「賣菜格」 警：告發取締
嘉義縣公共運輸最後一哩路，推動YouBike公共自行車，上午在故宮南院啟用，共朴子市等5鄉鎮率先開跑，朴子市樸仔腳火車站公園的停車格，遭攤販當成擺放蔬果的賣菜格位，引人側目，朴子警分局即日起告發取締，呼籲民眾勿占用車道、影響YOUBIKE使用。
今天起全國老人比例最高的嘉義縣，也加入youBike現代化公共運輸城市行列，可以從嘉義一路騎到屏東。縣長翁章梁說，將持續進行站位會勘及設置，預計今年底將完成至少130站及投入千輛YouBike。
朴子市的多處YouBike停車柱站設好，還未擺放車子，民眾發現靠近市場的朴子樸仔腳火車站公園YouBike停車站，攤販將停車柱格位當成擺放蔬果的格位，停車格淪為「賣菜格」，攤販得知今天嘉縣YouBike啟動後表示，不會擺放蔬果販售了。
朴子警分局說，攤商違規販物影響通行，警方將取締，朴子樸仔腳火車站公園最近新設YouBike，發現有攤商販賣物品，妨礙民眾使用YOBIKE，呼籲攤商勿占用車道，影響YOUBIKE使用，發現違規設攤，將依道路交通管理處罰條例取締告發，處1200元以上2400元以下罰鍰，維護民眾行的安全及巿容整潔。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言