台南親師生走80公里完成聖山之路 發展綠道旅遊守護生態環境

台南社大台江分校倡議「台灣山海圳國家綠道Walking 學習運動」，30名國中小親師生以4天3夜徒步80餘公里，從玉山國家公園，走到嘉義縣來吉國小，締結姊妹校，再走到嘉南大圳，今天下午返抵海佃國小，完成塔塔加到山海圳國家綠道的聖山之路學習，沿路做植物觀察、路殺調查，並寫研究報告，學生認為是最豐富有趣且具挑戰性的學習之旅。

即將接任海佃國小校長的郭芳朱、台江分校執行長吳茂成及家長，6月30日帶著學生從海佃國小出發，先搭車到塔塔加，然後展開4天3夜的徒步遊學，沿著林道、古道、大圳，完成學習挑戰。

郭芳朱說，暑假的第一天就陪伴小台江親師生，一起踏溯山海圳國家綠道並一起學習，相當開心，這是非常棒的環境教育，親師生的行動學習，實際落實環境保育的精神，值得持續推廣。

家長謝舒婷表示，很喜歡小台江的行動學習，之前就很期待能和孩子一起踏溯山海圳國家綠道聖山之路，特別是陪伴兒子共學，完成暑假的專題學習，「這是很棒的生命經驗」。家長李竑鋝說，每次的山海圳國家綠道遊學，都是壯闊孩子生命經驗的旅程，十分難忘。

吳茂成說，此行踏溯山海圳「聖山之路」，從鐵杉冷杉林帶，穿越海拔落差1千公尺的美麗的霧林帶，再下降到「楠櫧林帶」，有機會遇見冰河時期的孑遺植物，例如，檜木、台灣杉、扁柏、昆欄樹、台灣楓香、台灣馬醉木、台灣檫樹、筆筒樹、山毛櫸等，從這些植物的生命故事，穿越數百萬年時空，認識海洋台灣島嶼的多樣性生態。

同時以義行，倡議結合十字路火車站及其古道，踏勘規劃聖山之路環村綠道的可行性，希望能促成阿里山森林鐵道與山海圳國家綠道連結，為國家綠道再增添一條綠色遊學路線。