嘉基熱血急診護理師 下班路過車禍現場搶救傷患獲表揚

日前嘉義市郊發生一起車禍，剛從小夜下班的急診護理師路過事故現場，熱血加入搶救行列，這名護理師是在嘉義基督教醫院急診部任職的蕭筑云，今天嘉基院長陳煒將台灣護理學會頒發表揚狀頒給蕭筑云表彰其善行義舉。

在嘉基急診部任職6年多的蕭筑云，對急診工作保持著極大的熱忱；她說，因為喜歡有挑戰性的工作，在急診雖然忙碌，但看到因受傷、病痛進來的病人能在急診醫護全力的的救治下，挽救生命、延續生命、舒緩病痛……等，過程雖然擔負極大的壓力，但病人或家屬一句讚賞的話語，讓她瞬間又充滿能量。

蕭筑云說，在急診面對的狀況很多，但很幸運的是不論是主管、醫師或是學姊們都很願意協助溝通，平級式的討論、願意教導的心，醫師們對護理師也很好，病人多時醫師都會跳出來協助，讓她覺得在這裡可以安心工作，也可以實現白衣天使的使命。

護理部主任郭雅慧表示，蕭筑云個性外向活潑，在急診工作中一貫保持積極向上的態度，也是本院及嘉義市DMAT的優秀成員。日前，她更在嘉義縣消防局舉辦的靜脈注射研習工作坊競賽中脫穎而出，榮獲優選獎項，為本院爭光。而除在專業領域中表現優異，熱心各類公益，她的無私奉獻與卓越表現，帶來了無限正能量。希望藉由她的事蹟，能夠激勵更多年輕人投身醫護行業，共同為社會健康保駕護航。