嘉市首創精神疾病照顧者互助共融咖啡廳 嘉連家咖啡館提供療癒空間

全台首創以支持精神疾病照顧者為主軸，位於嘉大林森校區的「嘉連家照顧咖啡館」，上午由嘉市長黃敏惠率市府團隊，偕同衛福部心健司代表及各界貴賓舉行開幕啟動儀式，咖啡館是首座融合精障、身障及長照的共融式據點，每周二至週六開放，提供照顧者療癒空間。

「嘉連家照顧咖啡館」啟用，寫下全台第一座精障照顧者咖啡館、全台唯一共融互助喘息據點、嘉市首座共融家照據點等3項第一的里程碑。黃敏惠期許咖啡館為照顧者建立互助平台，幫助家屬與精神康復者共同邁向復元之路。

市府今年投入8億餘元攜手公私立團體，推動各項身心障礙者福利服務，為精神疾病照顧者提供一站式諮詢、專線與多元支持服務。參考英國社會處方箋概念，採用非醫療方式介入，提供運動、藝術、音樂、舞蹈等多樣活動，促進精障照顧者心理健康，連結多元社區支持資源，創造身心靈健康家屬支持服務據點，建立完善精神衛生照護網絡，支持精神病人照護，讓他們復歸社會。

黃敏惠說，精神疾病照顧者除照顧壓力，常礙於歧視與標籤，難以對外訴說身心俱疲。市府2019年起與社團法人嘉義市心康復之友協會合作，辦理精神病友多元社區生活方案，推動精神病病人與照顧者社區支持服務；去年開始推動精神疾病照顧者支持與培力計畫。期待咖啡館啟用，讓照護者能在此喝杯咖啡，交流紓壓，並互相交流資訊。

衛生局長廖育瑋說，近85%慢性精神疾病患者居住家中，衛福部2016年「身心障礙者生活及需求調查報告」，慢性精神病主要家庭照顧者，平均照顧時間長達17年。照顧重擔落在家人身上，讓照顧者感到身心疲憊、心力交瘁，嘉連家咖啡館提供照顧者療癒空間，也是「互助喘息服務」據點，家庭照顧者在此藉助專業照顧服務員協助，合作照顧4到6名失能、失智或身心障礙者，家庭照顧者透過輪值照護，得到喘息時間。