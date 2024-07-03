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嘉縣YouBike啟用可一路騎到屏東 5鄉鎮率先開跑

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（中）與來賓一同騎乘YouBike。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）與來賓一同騎乘YouBike。記者李宗祐／攝影

嘉義縣政府公共運輸最後一哩路，推動YouBike公共自行車，今天上午於故宮南院正式啟用，朴子市、太保市、民雄鄉、水上鄉及中埔鄉共5鄉鎮率先開跑，未來可以嘉義一路騎到屏東。縣長翁章梁表示，將持續進行站位會勘及設置，預計今年底將完成至少130站及投入1000輛自行車。

翁章梁表示，YouBike讓整城市更美麗，路網更便捷，縣府自行籌措經費建置，現階段以人口較多的5鄉鎮市優先建置區域，並且以交通運輸節點、政府機關及學校、住宅或商業密集區為建置原則，未來將持續進行站位會勘及設置，預計年底將完成至少130站及投入1000輛自行車。

YouBike董事長劉麗珠說，英國倫敦市長曾說「一個現代化城市，如果沒有公共自行車系統，那就不是現代化城市」，今天縣長翁章梁證明一件事，台北市有YouBike看起來比較現代化，如今嘉義縣也有YouBike，也成為現代化城市，現代化城市就是要低碳、慢行。以後就可以從嘉義騎到屏東恆春、墾丁。

嘉義老年人口偏高是否適合騎YouBike？劉麗珠說，自行車是慢行交通工具，又比走路能到更遠的地方，自己常在嘉義騎車，覺得在嘉義騎自行車很安全，道路寬度夠，不致於造成與汽機車爭道、衝突，且慢慢騎自行車對長輩健康也會有幫助。

嘉義縣YouBike2.0前4小時每30分鐘10元、4至8小時每30分鐘20元、超過8小時每30分鐘40元；YouBike 2.0E（電輔車）前2小時每30分鐘20元、第3小時起每30分鐘40元。

為鼓勵民眾使用，即日起至明年7月2日止，加入會員後利用悠遊卡、一卡通或手機APP掃碼即可租借， 2.0前30分鐘免費，2.0E前30分鐘補助10元。

YouBike公司將於營運日起至今年8月31日止，對嘉義縣辦理騎乘活動，只要加入微笑單車會員並完成加保「公共自行車傷害險」活動期間在「嘉義縣場站」租借YouBike 2.0或2.0E，同站借還5分鐘（含）以上或跨站借還，並確實完成還車流程，每騎5次就有1次抽獎機會（YouBike 2.0算1次、YouBike 2.0E算2次），每人以卡號為單位，每卡限1個得獎名額，騎越多中獎機會越高，最大獎全聯禮券5000元。

嘉義縣長翁章梁致詞。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁致詞。記者李宗祐／攝影
故宮南院院長蕭宗煌騎乘過程中不小心摔車，幸好沒有大礙。記者李宗祐／攝影
故宮南院院長蕭宗煌騎乘過程中不小心摔車，幸好沒有大礙。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（右四）與率先啟用YouBike的５個鄉鎮市長合影。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（右四）與率先啟用YouBike的５個鄉鎮市長合影。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）與來賓一同體驗騎乘YouBike。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）與來賓一同體驗騎乘YouBike。記者李宗祐／攝影
嘉義縣YouBike啟用儀式，縣長翁章梁致詞。記者李宗祐／攝影
嘉義縣YouBike啟用儀式，縣長翁章梁致詞。記者李宗祐／攝影
嘉義縣YouBike 正式啟用 。記者李宗祐／攝影
嘉義縣YouBike 正式啟用 。記者李宗祐／攝影

YouBike 嘉義 自行車

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