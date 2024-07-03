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降低事故強化行人安全 雲林再添10處科技執法

中央社／ 雲林縣3日電

雲林警察局盤點縣內易肇事路段，在中央補助經費下，今年再添10處科技執法，取締項目有未禮讓行人、超速和闖紅燈等，預計8月、10月起執法，提醒用路人遵守交通規則，以免挨罰。

根據雲林縣警局統計，目前全縣路口多功能科技執法設備有12處，其中斗六雲林國中前明德路與公明路口因配合斗六市公所工程，去年拆除暫緩執法外，其他11處從今年1月至6月共取締2770件。

雲林縣警察局表示，案件數較去年同期減少，主要是斗六大學路2段與鎮南路口及中山路口2處配合道路工程而暫停執法，現已恢復。

雲林縣警局指出，配合中央推動各項交通安全改善，在中央補助經費下，盤點縣內易肇事路段、易違規路口且車流量大，新設置10處路口多功能交通違規科技執法設備，取締項目有未禮讓行人、超速和闖紅燈。

警方指出，其中有6處辦理驗收中，預計下月開始執法，分別為斗六市火車站、西螺中山路與公正路口、斗六市鎮北路與明德北路口、古坑台3線光興路與永興路口、元長縣道145線與雲172線路口（客厝國小旁）、北港僑美國小前。

另4處陸續裝設中，預計今年9月驗收、10月開始執法，分別在北港台19線與民生路口（北港國中旁）、虎尾工專路與四維街口、莿桐鄉莿桐國中旁、斗六正心中學外面路口。

交通違規 斗六 科技執法 警察 雲林

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