認識台灣的邦交國 來嘉義郵局「遇見馬紹爾群島」

嘉義郵局與外交部雲嘉南辦事處及馬紹爾群島共和國駐台大使館聯合舉辦「百年郵政、再現風華～遇見馬紹爾群島攝影展」，展出旅居馬紹爾攝影師林哲緯及跨國旅歷作家杜昭瑩的創作，民眾透過郵局認識台灣的邦交國，也展現郵局普惠金融以外多元服務以及推動公眾外交成果。

攝影展上午在嘉義玉山郵局舉行開幕式，嘉義縣、市政府、雲嘉南地區教育界、民間社團及企業界領袖熱情參與，搭配嘉義大學國樂社同學的音樂表演及馬紹爾群島留台學生的國旗舞蹈等精彩演出熱鬧非凡，為攝影展活動揭開序幕。

馬紹爾群島由33個大小環礁島嶼組成的國家，可以說是太平洋上一串美麗的珍珠。台灣與馬紹爾群島於1998年建立正式外交關係，迄今26年。

外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中曾擔任馬紹爾大使4年，創下足跡踏過馬紹爾環礁島嶼中15個紀錄，與馬紹爾具有深厚友誼，即使卸任大使，仍有不少馬國官員、民間人士來台參訪時找他敘舊，這次活動也是經他居中聯繫而成。蕭勝中希望透過攝影展將邦交國的風俗、人文、地理與台灣民眾分享。

蕭勝中表示，活動可說是跨機關將郵政服務與「公共外交」完美結合的一項創舉，不僅讓民眾更深入了解郵局的業務，也可以大幅促進南台灣與馬紹爾之間的友誼。

嘉義郵局局長張清龍表示，攝影師以栩栩如生的照片呈現馬紹爾群島的所見所聞，作家用文字讓民眾體會居住群島時的溫情，圖文並茂讓人為之讚嘆駐足。