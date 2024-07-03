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炎炎夏日熱爆了！南市觀旅局曝光15處消暑戲水攻略

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
山上花園水道博物館為國定古蹟之外，每年暑假期間，園區內的戲水區可供小孩玩水消暑，深受不少親子喜愛。記者萬于甄／攝影
山上花園水道博物館為國定古蹟之外，每年暑假期間，園區內的戲水區可供小孩玩水消暑，深受不少親子喜愛。記者萬于甄／攝影

6月剛過夏至，南部連日來氣溫一天比一天高，讓許多民眾直呼「熱爆了！」，所幸今年台南水情穩定，不少戲水場域陸續開放，南市觀旅局也統整15處戲水場域攻略，提供親子暑假消暑妙方，同時呼籲民眾外出玩水務必選擇安全場域，才能開心出遊、平安回家。

觀旅局長林國華表示，盤點台南不只親水而且能玩水的場域眾多，除市區內的游泳池外，從山邊、市區到海邊都有可玩水的場域，歡迎家長帶著家中大小朋友一起來消暑，同時提醒民眾場域水質維護不易，請務必遵守各場域規定，共同維護環境品質。

觀旅局介紹，台南近山區戲水景點包含大潭埤旺萊公園戲水池、山上花園水道博物館、烏山頭水庫、隆田chacha文化資產教育園區等都擁有戲水池設施外，在關廟則有專為毛小孩打造的戲水樂園「森•呼吸」寵物休閒廣場，以及柳營區的南元花園休閒農場可讓小朋友用竹竿撐小竹筏、打水仗。

濱海區戲水景點包含配合七股海鮮節系列活動的七股「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」、親海小學堂、頑皮世界野生動物園、蕭壟文化園區、近期甫開放的正統鹿耳門聖母廟「廟徽親子園區」及雙春濱海遊憩區等；市區戲水場域則有南市議會前噴水池、民治市政中心水舞區及戲水池及河樂廣場等，周末假期都吸引不少親子前往戲水。

觀旅局表示，炎炎夏日除歡迎大家到台南玩水外，也可參加國際芒果節、吃芒果冰，還有「南夏時刻」系列活動及七股海鮮節等，都是暑假外出遊玩消暑不錯的選擇。

南部連日來氣溫一天比一天高，讓許多民眾直呼「熱爆了！」，所幸今年台南水情穩定，不少戲水場域陸續開放，南市觀旅局也統整15處戲水場域攻略，提供親子暑假消暑妙方。圖為蕭壟文化園區親水公園。圖／蕭壟文化園區提供
南部連日來氣溫一天比一天高，讓許多民眾直呼「熱爆了！」，所幸今年台南水情穩定，不少戲水場域陸續開放，南市觀旅局也統整15處戲水場域攻略，提供親子暑假消暑妙方。圖為蕭壟文化園區親水公園。圖／蕭壟文化園區提供

台南 玩水 親子

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