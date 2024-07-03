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阿里山林鐵福森號遊程開賣 逾千名不到1小時全搶光

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山林鐵將在7月6日全線通車，福森號今天中午與林鐵列車同時停靠奮起湖車站。記者黃于凡／攝影
阿里山林鐵將在7月6日全線通車，福森號今天中午與林鐵列車同時停靠奮起湖車站。記者黃于凡／攝影

阿里山林業鐵路相隔15年全線通車，能從嘉義車站直上海拔2千多公尺的阿里山森林遊樂區，林業署採購新車廂「福森號」，委由雄獅旅行社推出套裝遊程，今天開賣不到1小時被搶光，踩線團今也上山一窺之字形鐵道、42號隧道，雖然路程顛簸，但沿途風景相當壯觀。

林鐵文資處打造全新列車栩悅號、福森號，委由雄獅旅行社營運6年，栩悅號5月24日首航搶購熱烈，福森號將在7月28日首航，今早10點開賣4個套裝遊程車票，截至9月底共有18個班次、每班75個座位，共1350個座位一小時內全都賣完，展現阿里山林鐵超高人氣。

福森號車廂採用檜木板材打造，車廂內洋溢檜木清香，但因列車採用柴油引擎，停駛時車廂門打開後，刺鼻柴油味就會飄進車廂；而全新輪軸與鐵軌還需磨合，上山途中相當顛簸，套裝遊程擇定風景優美的中途點暫時停靠，讓旅客欣賞風景、安心用餐。

林鐵及文資處指出，阿里山林鐵在腹地不足的條件下，採用先停車再後退行進的方式上山，車上乘客會有疑問是不是碰到牆壁，因此有「阿里山火車碰壁」一說，實際上是小火車以一進一退的方式，逐漸提升海拔高度，形成獨特的「之字型」軌道。

全新修復42號隧道位在鄒族傳統領地，是來吉部落獵場，鄰近鄒族聖山塔山，林鐵及文資處主動進行部落諮商、融合鄒族文化藝術，邀鄒族藝術家不舞（Pu．u Akuyana）彩繪隧道口，鮮明配色讓隧道充滿活力，也以鄒族故事打造獨特陶塑，與地方共榮。

林鐵及文資處長黃妙修說，颱風是台灣的宿命，復建工程徹底檢討缺失，2023年改善29處最高風險路段，每天清晨都會派人巡軌，且豪大雨、地震3級以上時都會特別巡檢，做好所有人工、科學防災，有安全疑慮就會預防性停駛，將風險降至最低。

林鐵全新列車福森號套裝遊程鎖定高端旅遊市場，結合在地特產推出九宮格餐盒，將在中途風景優美處停靠供旅客用餐。記者黃于凡／攝影
林鐵全新列車福森號套裝遊程鎖定高端旅遊市場，結合在地特產推出九宮格餐盒，將在中途風景優美處停靠供旅客用餐。記者黃于凡／攝影
阿里山林鐵將在7月6日全線通車，因腹地狹小採用之字型行駛，逐漸提升列車海拔。記者黃于凡／攝影
阿里山林鐵將在7月6日全線通車，因腹地狹小採用之字型行駛，逐漸提升列車海拔。記者黃于凡／攝影
阿里山林鐵將在7月6日全線通車，福森號今天中午與林鐵列車同時停靠奮起湖車站。記者黃于凡／攝影
阿里山林鐵將在7月6日全線通車，福森號今天中午與林鐵列車同時停靠奮起湖車站。記者黃于凡／攝影
阿里山林鐵將在7月6日全線通車，林鐵及文資處打造全新列車福森號，截至9月底共1350個套裝遊程名額全售完。記者黃于凡／攝影
阿里山林鐵將在7月6日全線通車，林鐵及文資處打造全新列車福森號，截至9月底共1350個套裝遊程名額全售完。記者黃于凡／攝影
阿里山林鐵將在7月6日全線通車，林鐵及文資處打造全新列車福森號，截至9月底共1350個套裝遊程名額全售完。記者黃于凡／攝影
阿里山林鐵將在7月6日全線通車，林鐵及文資處打造全新列車福森號，截至9月底共1350個套裝遊程名額全售完。記者黃于凡／攝影
阿里山林鐵將在7月6日全線通車，林鐵及文資處打造全新列車福森號，截至9月底共1350個套裝遊程名額全售完。記者黃于凡／攝影
阿里山林鐵將在7月6日全線通車，林鐵及文資處打造全新列車福森號，截至9月底共1350個套裝遊程名額全售完。記者黃于凡／攝影
阿里山林鐵將在7月6日全線通車，因腹地狹小採用之字型行駛，逐漸提升列車海拔。記者黃于凡／攝影
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阿里山林鐵將在7月6日全線通車，林鐵及文資處打造全新列車福森號，截至9月底共1350個套裝遊程名額全售完。記者黃于凡／攝影
阿里山林鐵將在7月6日全線通車，林鐵及文資處打造全新列車福森號，截至9月底共1350個套裝遊程名額全售完。記者黃于凡／攝影

車廂 鄒族 阿里山

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