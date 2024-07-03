宗教傳愛無分界！白沙屯媽祖捐腎友車給天主教若瑟醫院

宗教傳愛無分界！苗栗通宵拱天宮白沙屯媽祖今天捐贈一輛接送洗腎專用的交通車給雲林縣天主教若瑟醫院，拱天宮主委洪文華指該車是喆全公司捐給廟方再轉送給經常需要接送腎友的若瑟醫院，「萬教一心」行善不分彼此。若瑟醫院長李聰明也指出，媽祖是東方聖母，聖母瑪利亞是西方聖母，大家同受聖母慈恩，歡迎白沙屯媽祖明年路過虎尾能來坐坐。

雲林縣衛生局統計資料顯示，雲林每天洗腎人數達566人，加上人口高齡，洗腎專車需求更高，若瑟醫院長李聰明表示，目前醫院每月洗腎人次達1730人次，其中需坐輪椅的患者也達732人次，且每年成長人數約1至2成，若瑟每年提供醫療專車服務，含一般病患更超過3萬人次，交通車需求有增無減。

鑑於若瑟醫院醫療網擴及偏鄉，苗栗通宵白沙屯拱天宮特將喆全公司捐贈一輛約兩百萬元的最新型醫療交通車轉贈給雲林天主教若瑟醫院，今天贈車儀式由若瑟院長李明主持，拱天宮主委洪文華、喆全公司董事長吳國慶、虎尾福安宮重建主委王明崑與會，並由院方神父狄鐸帶領全體人員進行彌撒祈福禮，祈求行車平安，不同宗教同堂祈福場面溫馨。

院長李聰明說，洗腎病人血液透析後身體較虛弱，基於安全考量醫院都由專人接送，減輕病人和家屬負擔；白沙屯媽祖號交通車是最新型可搭載2名輪椅患者及3名一般患者，極為便利。