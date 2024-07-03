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南科通勤要道南市178線台電施工用路人苦 拚9月底完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市178線台電施工衝擊用路人，工程力拚9月底完工。記者謝進盛／攝影。
南市178線台電施工衝擊用路人，工程力拚9月底完工。記者謝進盛／攝影。

南市178線善化警分局附近路段，因台電公司施工，路幅縮減壅塞，不少用路人叫苦連天，目前施工單位頂著烈日全力趕工中，可望提早1個月，趕在今年9月完工。

據知，因應南科高速發展用電激增，台電公司輸變電工程處南區施工處闢建「南科 ~麻工~東學併聯站管路統包工程」，自2022年9月底施工，預計今年10月18日完工，目前正在善化區南科北路、興農路、烏橋中路善化警分局一帶施工，總長約465公尺，目前工程已進入尾聲。

其中，位於市道178線上的興農路目前更是工程重心，施工需求已架設圍籬，右側車道由原來兩車道縮減為單車道，現有機慢車道維持，但爭道情況險象環生，但178線又是通入南科園區重要道路，不少南科通勤族視為畏途。

台電施工單位今表示，因施工需求與安全起見須架設圍籬，目前全力趕工，可望提早1個月在今年9月完成，施工期間對於工程造成不便相當抱歉，除依法事前向市府工務局提出申請，也在工程範圍劃設紅線禁止停車，同時加派人員尖峰時段疏導車流，也建議用路人盡量利用新闢的南科特定5-40m、10-30m道路進出園區，降低交通衝擊。

南市178線台電施工衝擊用路人，工程力拚9月底完工。記者謝進盛／攝影
南市178線台電施工衝擊用路人，工程力拚9月底完工。記者謝進盛／攝影
南市178線台電施工衝擊用路人，工程力拚9月底完工。記者謝進盛／攝影
南市178線台電施工衝擊用路人，工程力拚9月底完工。記者謝進盛／攝影

南科 台電 車道

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