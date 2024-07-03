南科通勤要道南市178線台電施工用路人苦 拚9月底完工

南市178線善化警分局附近路段，因台電公司施工，路幅縮減壅塞，不少用路人叫苦連天，目前施工單位頂著烈日全力趕工中，可望提早1個月，趕在今年9月完工。

據知，因應南科高速發展用電激增，台電公司輸變電工程處南區施工處闢建「南科 ~麻工~東學併聯站管路統包工程」，自2022年9月底施工，預計今年10月18日完工，目前正在善化區南科北路、興農路、烏橋中路善化警分局一帶施工，總長約465公尺，目前工程已進入尾聲。

其中，位於市道178線上的興農路目前更是工程重心，施工需求已架設圍籬，右側車道由原來兩車道縮減為單車道，現有機慢車道維持，但爭道情況險象環生，但178線又是通入南科園區重要道路，不少南科通勤族視為畏途。