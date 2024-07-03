台南芒果評鑑頒獎 黃偉哲盼續拓銷售通路

2024年台南市愛文芒果評鑑大賽結果出爐，南化區農民呂益勝獲冠軍，台南市長黃偉哲今天頒獎表揚，並表示市府持續拓展內外銷通路，讓更多消費者買到優質農產，也增加農民收益。

黃偉哲上午出席在玉井區舉辦的頒獎儀式，肯定獲獎者用心，也感謝農民為台南農業發展盡心盡力。

黃偉哲表示，台南是台灣最大芒果產區，擁有多元豐富品種，產量佔台灣芒果一半以上，憑藉農民精湛栽培技術與嚴格品管，孕育出優質芒果，內外銷皆極具優勢，民眾可把握產季採買，南市府持續拓展銷售通路，讓更多消費者買到品質優良的台南農產品。

獲今年評鑑冠軍的農民呂益勝說，芒果栽培管理方法多元，每個農民也都有自己方式，雖然勤快不一定就能獲得冠軍，但他始終相信，要持續努力用心經營管理，每天到果園進行相關培育作業，才能產出甜度高、風味佳且優質化的芒果。

台南市農業局提供資料指出，參與這次評鑑大賽果品皆須通過411項農藥殘留檢驗合格，且需具備產銷履歷、台灣農產品生產追溯等溯源要件，經5名評審針對外觀、風味及質地、糖度等評分，今年共50人參賽，評選出冠軍1名、亞軍3名、季軍10名，得獎者中有9人來自南化區。