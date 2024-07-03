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高齡化社會整合服務 台南112年長照涵蓋率逾9成

中央社／ 台南3日電

因應高齡化社會，台南市打造整合性長照服務，使用長照服務人數也快速攀升；市府統計，台南市民國112年長照服務涵蓋率逾9成，110年至112年連續3年蟬聯六都第一。

台南市政府今天發布新聞稿指出，截至今年5月，台南市65歲以上老年人口佔全市人口19.12%，高於全國平均18.71%；台南市積極打造多元整合性長照服務，近年來使用長照服務人數快速攀升，累計服務人數已超過7萬人，112年長照服務涵蓋率達91.6%。

台南市活化低度使用公共空間，廣布長照服務資源，居家式長照機構由107年33家增至277家，日照中心111年達成1國中1日照紀錄；另外，因應中、重度失能者照顧需求，全市布建216家住宿式機構，提供1萬5539個床位，未來將再增設8家、1097個床位。衛福部立醫院預定116年至117年間在偏鄉設置800個住宿式床位。

市長黃偉哲表示，台南市致力推動青銀福利政策，去年7月開辦老人健保費補助，迄今已逾28萬名長者受惠，佔全市長者人數逾8成，妥善分配有限資源，減輕長者及子女經濟負擔。

市府社會局長盧禹璁說，後續將依市民需求打造個別化、適切性、以人為中心的整合式照顧服務，提供家庭支持、居家、社區到住宿式照顧多元服務，均衡長照服務資源量能，落實台南邁向健康樂活的高齡城市。

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