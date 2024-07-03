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沒陸客團阿里山訂房達8成 山腳爛尾樓廢墟飯店卻無法可管

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
陸客團不來，阿里山腳下有間「爛尾樓」飯店，淪為廢墟，讓觀光業及地方人士感嘆。記者魯永明／攝影
陸客團不來，阿里山腳下有間「爛尾樓」飯店，淪為廢墟，讓觀光業及地方人士感嘆。記者魯永明／攝影

中斷15年的國寶級嘉義縣阿里山林鐵小火車，周末全線復駛，首發直達列車座位85席，網路開賣很快被搶光，受惠全線復駛，加上高溫避暑遊客，阿里山森林遊樂區飯店訂房率增到8成，但陸客團不開放，阿里山腳下有間「爛尾樓」飯店，淪為廢墟，讓觀光業及地方人士感嘆。

前總統馬英九任內，開放陸客來台觀光，阿里山是陸客旅遊首選，觀光業興盛繁榮，後來民進黨執政8年，陸客團不來，阿里山公路沿線及阿里山遊樂區的茶葉等山產店，以及山下飯店旅宿，生意大不如前，隨著阿里山林鐵小火車全線復駛，觀光業及地方對重振觀光，抱持高度期待。

阿里山腳下中埔鄉內吳鳳廟前，有間已蓋到10樓「爛尾樓」飯店，大門深鎖，淪為廢墟，據了解，當初有旅遊業者看好陸客帶來商機，招募逾百名股東集資，向銀行融資買地蓋飯店，後因陸客不來喊停，飯店蓋不成，股東套牢，成為放貸銀行呆帳；嘉縣府文觀局說，這間飯店未申請登記，無飯店資料，無法可管。

嘉義縣前旅館公會理事長、阿里山遊樂區高峰大飯店負責人陳昆茂說，暑假開始，每天約3千人進遊樂區，受惠阿里山小火車全線復駛，加上高溫炎熱，各地上山避暑遊客，遊樂區飯店訂房率增到8成，過去陸客團來阿里山大多不住宿遊樂區，陸客團不來對遊樂區飯店影響不大，但對山產店及山下餐飲飯店業生意影響最大，目前來遊樂區陸客大多是從東南亞，轉來台的自由行陸客。

阿里山 陸客 飯店

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