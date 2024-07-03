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南科人注意！小確幸沒了 安定公所路外停車場開始收費

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南科效應外溢，落實使用者付費原則，台南市安定區公所路外停車場本月起全面收費。記者謝進盛／攝影
南科效應外溢，落實使用者付費原則，台南市安定區公所路外停車場本月起全面收費。記者謝進盛／攝影

南科效應外溢，因應停車需求及落實使用者付費原則，台南市政府交通局針對安定區公所路外汽車停車場，本月起開始收費，每6小時30元，收費時段從每天上午8點至晚上8點，對此民眾反應兩極。

據知，南科台南園區發展重心近年來轉向西北隅，緊鄰的安定區受惠明顯，不少園區上班族在此租屋或落戶，停車需求大增。

該停車場位於安定公所旁，共83席，含2席身障車位及4席電動車充電車位，多年前為推動綠能，還加裝太陽能光電板兼顧遮陽，夏日烈日更吸引不少車主將愛車停放，且當地離南科不到10分鐘車程，更緊鄰台積電A18廠3、5奈米廠區，對外交通便利，停車場車位更搶手。

南市府交通局日前接獲民眾反應，停車場長期遭特定車輛停放，經盤點地方停車需求，落實公平原則及使用者付費，確定推動收費制度。

交通局上月發文本月1日起實施，採每6小時收費30元，收費時段從上午8點至晚上8點；此外也提供其中40席車位提供月繳1500元優惠，若是電動車及在地安定及安加里民可享半價750元優惠，因僧多粥少，日前已完成抽籤作業。

據知，該停車場是安定區首座公立收費停車場具指標性，不少在地鄉親擔心未來恐怕會擴及安定區多條近南科道路，居民苦笑說，安定區人口不到3萬人，竟然也跟市區開始停車收費，「很不習慣」，這下子恐又要傷荷包了。

「使用者付費，我贊成！」從新北移居當地的王先生則說，停車收費是趨勢，也最公平。他指出，多次發現該停車場遭特定車輛長期停放，有如自家停車場，收費後增加車位周轉率，相信多數民眾會認同。

南科效應外溢，落實使用者付費原則，台南市安定區公所路外停車場本月起全面收費。記者謝進盛／攝影
南科效應外溢，落實使用者付費原則，台南市安定區公所路外停車場本月起全面收費。記者謝進盛／攝影
南科效應外溢，落實使用者付費原則，台南市安定區公所路外停車場本月起全面收費。記者謝進盛／攝影
南科效應外溢，落實使用者付費原則，台南市安定區公所路外停車場本月起全面收費。記者謝進盛／攝影

停車場 車位

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