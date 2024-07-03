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阿里山小火車周末全線復駛 嘉縣市府沿線鄉公所旅遊業聯手拚觀光

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義即時報導
中斷15年的國寶級嘉義縣阿里山林鐵小火車，周末全線復駛，雖車程長達近5小時，但首發直達列車座位85席，網路開賣很快就被搶光。圖／阿里山林鐵及文資處提供
中斷15年的國寶級嘉義縣阿里山林鐵小火車，周末全線復駛，雖車程長達近5小時，但首發直達列車座位85席，網路開賣很快就被搶光。圖／阿里山林鐵及文資處提供

中斷15年的國寶級嘉義阿里山林鐵小火車，周末全線復駛，雖車程長達近5小時，但首發直達列車座位85席，網路開賣很快就被搶光；為迎接全線復駛，旅遊業早就布局，雄獅旅遊取得「栩悅號」、「福森號」觀光列車營運權，嘉縣市府及小火車沿線的竹崎、阿里山鄉公所聯手拚觀光。

嘉市府觀光新聞處長張婉芬說，嘉市是阿里山入口門戶，市府為形塑一條銜接文化、自然、文明及人地關係的新絲路，推動「文化新絲路二點零」，以台灣國寶摩登嘉義大車站門戶為中心，向西和東串連美術館、文創園區、林業文化園區、舊監宿舍群等。另積極透過活動讓世界看到嘉義市，例如今年就前往韓國行銷嘉義市城市觀光，林鐵的福森號、栩悅號車廂就讓韓國旅行社業者眼睛為之一亮。

張婉芬說，嘉市不缺計畫，缺的是中央的支持，為讓大嘉義地區的觀光發展更為完善，更可為中央正在進行的麗星飯店及阿里山林業村後續營運增加利基，希望中央支持嘉市的輕軌計畫，協助地方打造國際級的觀光亮點。

阿里山鄉長高瑞芳說，阿里山森林鐵路復駛，地方樂見其成也很期待，但大多人進入阿里山森林遊樂區遊玩，與周圍部落連結不大，建議可規畫3天2夜遊程，深入部落體驗鄒族文化。竹崎鄉長曾亮哲說，阿里山森林鐵路有7成路線都在竹崎鄉，盼未來沿線車站以新面貌亮相，吸引更多人潮觀光。

縣府文觀局表示，今年推出部落旅遊遊程，親子半日遊、文化2日遊等5款體驗行程，包括新美部落的尼亞薩獵人營、茶山部落的仿天神取火神話、來吉部落的手作山豬工藝等，盼與阿里山林鐵共榮。

中斷15年的國寶級嘉義縣阿里山林鐵小火車，周末全線復駛，雄獅旅遊取得「栩悅號」觀光列車營運權。記者魯永明／攝影
中斷15年的國寶級嘉義縣阿里山林鐵小火車，周末全線復駛，雄獅旅遊取得「栩悅號」觀光列車營運權。記者魯永明／攝影

嘉義 觀光列車 阿里山

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