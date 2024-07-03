隨著地主出售土地 嘉義兩店面鄰居二手菸爭議將畫休止符

嘉義市經營體育用品業者不滿隔壁販售菸酒業者縱容客人在店門口吸菸，菸味飄入店內，造成運動衣物沾有二手菸味，為此雙方鬧上法院；如今隨著地主將房地賣給財團，雙方搬離不再做鄰居，二手菸爭議也將落幕。

位於嘉義市吳鳳北路老字號菸酒專賣店「煙斗專家」，從日治時期至今走過4代85年歲月，隔壁的山水運動用品也是嘉義市老字號專賣店，但運動用品店指控，菸酒店騎樓擺放桌椅、菸灰缸，任由客人頻繁在店門口抽菸，導致菸味、惡臭時常飄散而侵入店內，造成販售的衣、褲等物品上也有菸味。

菸酒店表示已將桌椅、菸灰缸收走，並告誡客人切勿騎樓吸菸，但運動用品店家去年告上法院排除侵害。並在店門口掛上「請隔壁菸友還店家自然空氣」。

吳鳳北路與民族路口的黃金地段，地主將房地賣給財團，預計興建住商大樓，如今隨著地主賣掉土地，菸酒店搬遷至中山路、安和街口巷子。運動用品店也遷至興仁街，不再相鄰而居，雙方的二手菸爭議也終於可以畫下休止符。

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