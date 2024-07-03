嘉義人手機服務代名詞 「娜娜搬家了」布條背後有故事

嘉義市吳鳳北路與民族路口的黃金地段，地主將房地賣給財團，預計興建住商大樓，原址上承租的9間店家已陸續搬遷，當中街角的通訊行掛上「娜娜要搬家了」布條，搬到對角店面也掛起「娜娜的新家」，令人好奇「娜娜」是誰？業者表示，「娜娜」是服務逾20年的資深店長，感念她的奉獻。

藍訊電信業者吳宗翰說，「娜娜」是原「飛訊電信」的店長，任職超過20年，累積服務破萬人次、銷售超過10萬部手機，具有豐富的蘋果安卓相關知識，街坊鄰居常常到店詢問手機疑難雜症，「娜娜」在很多嘉義人的心中也成為手機服務的代名詞。