嘉義人手機服務代名詞 「娜娜搬家了」布條背後有故事
嘉義市吳鳳北路與民族路口的黃金地段，地主將房地賣給財團，預計興建住商大樓，原址上承租的9間店家已陸續搬遷，當中街角的通訊行掛上「娜娜要搬家了」布條，搬到對角店面也掛起「娜娜的新家」，令人好奇「娜娜」是誰？業者表示，「娜娜」是服務逾20年的資深店長，感念她的奉獻。
藍訊電信業者吳宗翰說，「娜娜」是原「飛訊電信」的店長，任職超過20年，累積服務破萬人次、銷售超過10萬部手機，具有豐富的蘋果安卓相關知識，街坊鄰居常常到店詢問手機疑難雜症，「娜娜」在很多嘉義人的心中也成為手機服務的代名詞。
他表示，飛訊在地經營20餘年，因應城市計畫發展，掛上布條告知嘉義市民「娜娜要搬家了」，老店飛訊已成嘉義人的回憶，原址飛訊電信移至新址藍訊電信，「娜娜」未來將會在藍訊電信繼續為嘉義市民服務。
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