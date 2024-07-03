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真善美劇院下月熄燈 台南民眾湧進看電影
台南鬧區延平大樓的真善美劇院開幕6年，受大環境影響宣布8月1日結束營運，影迷不捨說「台南唯一藝文片劇院要走入歷史了！」市長黃偉哲昨指出，是否有轉圜餘地未知，希望大家趁機會「看爆它」。有議員說，延平大樓傳出擬改建以增加停車空間，受限法規，市府應積極協調。
台南目前大小戲院共13間，真善美廖姓經理說，開業之初選擇與北部真善美劇院相同經營模式，以藝術類型電影為主軸，不過廳別較多也納入大眾化電影，累積不少忠實影迷，後因疫情受到影響，每天看電影人數僅有個位數，決定熄燈仍相當不捨。
真善美前天臉書宣布停業消息後，昨中午出現排隊人潮。1名影迷說，高中、大學時期就喜歡在真善美看電影，有放映許多一般戲院沒有的藝術電影例如「天上再見」；南市文化局指出，後續整合南市立圖書館、台南文化中心、南門電影書院、蕭壠文化園區電影館等，提供影迷持續欣賞藝文電影的管道和選擇。
市議員沈震東呼籲相關單位積極協調，增加附近商業機能，不要讓隔著西門路的古蹟區和其他區域呈現兩樣情。文化局回應，會進一步了解案況，並協助提供相關局處窗口，以利後續推進。
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