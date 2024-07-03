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北港朝天宮出租地 挖出碗瓦古物

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
北港朝天宮出租地挖出陶瓦碎片文物，地方疑為聚奎閣舊址，學者專家現勘。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮出租地挖出陶瓦碎片文物，地方疑為聚奎閣舊址，學者專家現勘。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港鎮朝天宮位於華勝路與大同路口的土地租給賣場，開挖時發現水井磚、柱珠石及古碗碎片等文物文史工作者認為可能是清道光年間的聚奎閣舊址，文觀處昨邀專家等現勘，初步研判出土文物為日治中期物品，聚奎閣舊址可能性不高，為求慎重將請朝天宮成立小組監看記錄，持續追蹤。

朝天宮出租約500坪土地給小北百貨興建賣場，挖掘地基挖出不少碗瓦碎片、廟柱石珠及1口磚井，經比對日治時代的保籍圖地目為文祠，文史工作者質疑可能是消失約120年的聚奎閣（文昌祠）重現，賣場工程因此暫時停工。

文觀處昨邀文資委員會、雲科大及朝天宮代表現勘，從出土陶瓦碎片等，發現僅零星碎片為晚清時期，多為日治時期中後期日式瓷及台灣北投窯，且從地層磚塊結構來看，多數為近代磚土。

綜觀出土文物、地層結構，以及朝天宮追溯土地管理歷史，該處曾作為舊文物堆置場，初步研判聚奎閣舊址的可能性不高，但也不可完全排除，因多數地基已完成，再行試掘探測意義不大，決定由朝天宮委請文史工作者監看記錄，作後續追蹤。

文史工作者許士能說，文昌祠建於清道光19年（1839年），是清代貢生蔡慶忠發起籌建，取名聚奎閣，後因年久失修、地震頹圮毀損，期待透過這次的文昌祠尋根，重啟大家對歷史的記憶和重視，相信將來還會有探勘還原的機會。

文史工作者 文物 朝天宮

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