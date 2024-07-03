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北港朝天宮出租地 挖出碗瓦古物
雲林縣北港鎮朝天宮位於華勝路與大同路口的土地租給賣場，開挖時發現水井磚、柱珠石及古碗碎片等文物，文史工作者認為可能是清道光年間的聚奎閣舊址，文觀處昨邀專家等現勘，初步研判出土文物為日治中期物品，聚奎閣舊址可能性不高，為求慎重將請朝天宮成立小組監看記錄，持續追蹤。
朝天宮出租約500坪土地給小北百貨興建賣場，挖掘地基挖出不少碗瓦碎片、廟柱石珠及1口磚井，經比對日治時代的保籍圖地目為文祠，文史工作者質疑可能是消失約120年的聚奎閣（文昌祠）重現，賣場工程因此暫時停工。
文觀處昨邀文資委員會、雲科大及朝天宮代表現勘，從出土陶瓦碎片等，發現僅零星碎片為晚清時期，多為日治時期中後期日式瓷及台灣北投窯，且從地層磚塊結構來看，多數為近代磚土。
綜觀出土文物、地層結構，以及朝天宮追溯土地管理歷史，該處曾作為舊文物堆置場，初步研判聚奎閣舊址的可能性不高，但也不可完全排除，因多數地基已完成，再行試掘探測意義不大，決定由朝天宮委請文史工作者監看記錄，作後續追蹤。
文史工作者許士能說，文昌祠建於清道光19年（1839年），是清代貢生蔡慶忠發起籌建，取名聚奎閣，後因年久失修、地震頹圮毀損，期待透過這次的文昌祠尋根，重啟大家對歷史的記憶和重視，相信將來還會有探勘還原的機會。
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