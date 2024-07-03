台南愛心餐券數位化 偏鄉難兌換

許多縣市為照顧弱勢孩童暑期用餐問題推出愛心餐券，台南市社會局首度將紙本餐券數位化，持市民卡或一卡通到超商等兌換餐點，但部分偏遠行政區僅1間超商，有議員籲保障每名孩童權益；市府表示，無法取餐者會有替代方式。另，高雄市社會局也會發兒少餐食兌換券，考量多數脆弱家庭由家長統一規畫使用，仍以實體券為主。

南市府整合民間資源推出愛心餐食券，社會局指出，餐券數位化為降低持紙本的標籤效應，今年暑假預計提供732名學生兌換，包括統一、萊爾富、OK超商外，新增正忠排骨、𡘙師傅連鎖便當店，總計656個據點。

不過台南各地超商門市數量不一，左鎮、龍崎、南化等行政區內僅有1間超商，交通恐成另個難題。市議員朱正軒說，肯定使用電子票證支付的做法也是環保趨勢，然而存在數位落差，市府推動數位教育和基礎設施建設時，也應確保偏遠鄉鎮弱勢群體權益。1名龍崎山區隔代教養學童的家長說，自己都快行動不便，每天騎車沿山路去超商換便當頗不便，這類人數不多，盼市府補貼費用外送。

南市社會局表示，有盤點全市超商據點遍及37區，較偏遠行政區也有門市，社工也會評估兌餐可近性，針對特殊個案無法取餐者，會另由社工提供民生物資替代。

高市社會局指出，每年發送兒少餐食兌換券是針對「脆弱家庭」孩童，以家庭為單位，實務上餐食券由家長統一規畫使用，且電子卡片遺失率高，因此仍以實體券形式，不過會朝電子票券方向調整；與正忠排骨、𡘙師傅連鎖便當店合作，加上統一、全家、OK超商共1056個兌換據點。

梓官區大舍里長歐淼宗說，弱勢孩子平時常忍受飢餓或吃隔餐飯，憑券可隨時到超商兌換熱食，家長普遍感謝。有家長則說，偏遠地區有地方慈善機構協助媒合住家附近的小吃攤位，以類似「待用餐」方式提供飽餐。

社會局解釋，各地社福中心也會主動媒合在地小型便當店提供餐食，或媒合連鎖超市、賣場並結合實物銀行提供各式烹煮食材。