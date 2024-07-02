全國首創地政結合稅務智能櫃員機上線 嘉市府鼓勵使用送好禮

嘉義市府推動Ｅ化便民服務，即日起在地政事務所登記課大廳、市府1樓中庭及財政稅務局1樓，各建置1台智能櫃員機，上班日提供全國首創地籍謄本及稅務服務，使用智能櫃員機申請體驗取件送好禮，歡迎民眾多加利用。

全國首創智能櫃員機，由知名插畫家SMART莊信棠操刀設計，以代表嘉市沉睡大白熊、代表地政的Q猴，以及代表財政稅務局長頸鹿樂卡等吉祥物元素的3台智能櫃員機，下午在市府1樓中庭亮相啟動，市長黃敏惠操作體驗，直呼「機台可愛，使用超方便！」

黃敏惠說，嘉市全國首創提供地政結合稅務智能櫃員機服務，市府推動數位治理及永續發展，以設計思維融入市政，藉數位科技打造全國首創跨機關整合服務，推出智能櫃員機，無論地政證明文件或稅務證明，透過機台方便快速申請，節省人力，並串聯新北、桃園跨縣市合作，未來服務會持續跨大延伸，感謝精誠資訊公司團隊用心努力，與市府團隊合作，將最好的服務與行政效率提供市民，感謝Smart莊信棠老師為智能櫃員機做最好規畫設計。

地政所主任孫煜勝表示，提供第一類登記簿謄本、第二類登記簿謄本、地籍圖謄本及建物測量成果圖，與新北、桃園合作跨縣市櫃員機謄本核發服務，透過智能櫃員機結合「無人櫃檯」及「電子支付」發展趨勢，民眾可選擇以自然人憑證、行動自然人憑證、健保卡或身分證等多種身分驗證方式，輸入申請標的，搭配悠遊卡、一卡通、信用卡等支付規費，自行操作櫃員機，不需臨櫃排隊等待，短短幾分鐘就能申請資料。機台不只便利也具擴充性，未來結合更多便民服務。

財稅局長洪彩燕說，稅務與地政業務相關，盤點民眾常申辦稅務資料匯入機台，方便民眾透過機台，以自然人憑證、行動自然人憑證、工商憑證或已註冊健保卡，自行列印補發各稅當期繳款書、繳納證明、課稅明細表、房屋稅籍證明及財產所得清單等稅務文件。