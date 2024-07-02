台南水井納管申報逾2萬7000口 期限剩1個月
台南市政府辦理民國9 9年8月4日前鑿設的既有水井申報納管，申報數量已超過2萬7000口，受理期限至今年8月2日截止，逾期未申報且經查獲者，將要求限期自行封填並處罰鍰。
台南市政府水利局今天新聞稿指出，水井納管除可保育地下水資源，對使用水井民眾而言，接受輔導合法取得水權後，可獲得合法用水保障；另外，配合中央修正水權登記收費標準，經水井納管農業用水（灌溉、養殖及畜牧）水井免收各項水權登記規費。
水利局指出，為讓民眾充分了解水井納管計畫，111年開始陸續召開先期政策說明會，傾聽民意並即時解除民眾疑慮，同時為方便民眾申報，水利局同步建置多元受理申報管道，各區公所櫃台備有申報書，民眾可就近至區公所填妥後，投遞於區公所水井納管收件箱。
水利局指出，民眾也可利用手機下載「台南市水井納管」APP申報，或上網於台南市政府水利局官方網頁上點選「民生—水井納管申報」，即可開始進行網頁線上申報。
水利局指出，因應地球暖化造成極端氣候，不論是地下水或自來水都是珍貴天然資源，希望民眾把握至8月2日期限申報納管，協助兼顧地下水保育與民眾用水權益。
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