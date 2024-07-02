快訊

傳蔡鎮宇擬買京城、安泰銀促整併 金管會：第一次聽聞

獨／王金平周五在高雄宴請百人 他曝這名大咖將出席：不知道會不會談選舉

台南水井納管申報逾2萬7000口 期限剩1個月

中央社／ 台南2日電
台南市政府辦理民國99年8月4日前鑿設的既有水井申報納管，受理期限至113年8月2日截止，逾期未申報且經查獲者，將要求限期自行封填並處罰鍰，各地區公所也持續向民眾宣導申報。（台南市水利局提供）中央社
台南市政府辦理民國99年8月4日前鑿設的既有水井申報納管，受理期限至113年8月2日截止，逾期未申報且經查獲者，將要求限期自行封填並處罰鍰，各地區公所也持續向民眾宣導申報。（台南市水利局提供）中央社

台南市政府辦理民國9 9年8月4日前鑿設的既有水井申報納管，申報數量已超過2萬7000口，受理期限至今年8月2日截止，逾期未申報且經查獲者，將要求限期自行封填並處罰鍰。

台南市政府水利局今天新聞稿指出，水井納管除可保育地下水資源，對使用水井民眾而言，接受輔導合法取得水權後，可獲得合法用水保障；另外，配合中央修正水權登記收費標準，經水井納管農業用水（灌溉、養殖及畜牧）水井免收各項水權登記規費。

水利局指出，為讓民眾充分了解水井納管計畫，111年開始陸續召開先期政策說明會，傾聽民意並即時解除民眾疑慮，同時為方便民眾申報，水利局同步建置多元受理申報管道，各區公所櫃台備有申報書，民眾可就近至區公所填妥後，投遞於區公所水井納管收件箱。

水利局指出，民眾也可利用手機下載「台南市水井納管」APP申報，或上網於台南市政府水利局官方網頁上點選「民生—水井納管申報」，即可開始進行網頁線上申報。

水利局指出，因應地球暖化造成極端氣候，不論是地下水或自來水都是珍貴天然資源，希望民眾把握至8月2日期限申報納管，協助兼顧地下水保育與民眾用水權益。

台南 地下水 水利局

延伸閱讀

台中土石流及大規模崩塌演習 運用科技強化防災

「台南水的400種形狀」明登場 解密汙水如何變水質比自來水好

影／雨彈開炸三峽河水暴漲！挖土機施工便橋遭大水沖走 工人遙望無奈

高市將有第26座滯洪池 三民區正義公園7月開工挖降2公尺

相關新聞

阿里山林鐵復駛超高人氣 首班車票不到10分鐘全搶光

阿里山林鐵7月6日全線通車，今天下午2點首日開賣車票，嘉義直達阿里山首班車共4節車廂，85張車票不到10分鐘就被搶光，就...

台南市研考會、客委會主委遺缺新人事出爐 今宣誓上任

台南市政府前客委會主委古秀妃及研考會前主委陳淑姿，受延攬入閣行政院之後，遺缺新人事正式出爐，新任客委會主委陳新裕及研考會...

台南高鐵綠能蛋黃區炎夏飄「黃金味」 市府今起加強稽查

台南歸仁沙崙高鐵特區周遭數千公頃過去遼闊人煙稀少，近年特定區建案林立人口數激增，許多大樓住戶陳情「聞到惡臭」、要求特定區...

今年1至4月交通事故整體死亡人數 台南市減少全國最多

交通部昨天召開道安記者會，公布今年1至4月最新交通事故資料(與去年同期相比)，其中在30日內死亡人數以台南市減少最多，共...

北港糖廠倉庫群全面修復 將活化成嶄新文創展演館

雲林縣北港糖廠倉庫群去年由雲林縣府接管，分階段辦理修復及活化空間再利用，目前倉庫及廠區五分車環狀景觀已動工，至於修復後如...

200人社區齊心打造「筍友」部落 獲國家環境教育獎殊榮

雲林縣古坑鄉大埔社區人口僅200多人，居民善用盛產麻竹筍，推出採筍、醃筍體驗活動，不忘倡議環保永續，將廢棄筍殼製成酵素，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。