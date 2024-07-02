阿里山林鐵復駛超高人氣 首班車票不到10分鐘全搶光

阿里山林鐵7月6日全線通車，今天下午2點首日開賣車票，嘉義直達阿里山首班車共4節車廂，85張車票不到10分鐘就被搶光，就連7月7日至10日的嘉義至阿里山車票也都在20分鐘內售完，展現超高人氣，許多民眾都喊搶不到車票。

林鐵及文資處副處長周恆凱說，開放網路預訂後，系統湧入很多民眾搶訂，嘉義直達阿里山車票維持600元，首班車4節車廂共有85個座位，不到10分鐘車票就全賣完，就連7月7日至10日直達阿里山車票也都不到20分鐘就被一掃而空。

林鐵及文資處統計，7月6日林鐵本線班次售票情況，早上9點嘉義至十字路開放座位108、已售座位87，早上10點嘉義至阿里山開放座位85、已售座位85，早上11點50分阿里山至嘉義開放座位85、已售座位5，下午2點十字路至嘉義開放座位108、已售座位87。

林鐵及文資處表示，為提升套票服務便利性，本線列車訂票迄站為「阿里山」，將連帶訂購林鐵車票及森林遊樂區門票。7月6日起本線每日行駛4班次列車如下：

1、09:00嘉義車站開往十字路車站12:00 2、10:00嘉義車站開往阿里山車站14:56（奮起湖車站停留1小時） 3、11:50阿里山車站開往嘉義車站15:45 4、14:00十字路車站開往嘉義車站16:55