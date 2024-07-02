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台南市研考會、客委會主委遺缺新人事出爐 今宣誓上任

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市研考會主蒙志成（左）、客家委員會主委陳新裕今天宣誓上任。圖／台南市政府提供
台南市研考會主蒙志成（左）、客家委員會主委陳新裕今天宣誓上任。圖／台南市政府提供

台南市政府前客委會主委古秀妃及研考會前主委陳淑姿，受延攬入閣行政院之後，遺缺新人事正式出爐，新任客委會主委陳新裕及研考會主委蒙志成今天宣誓就職，台南市長黃偉哲擔任監誓人。

黃偉哲歡迎二位新到任主委加入市府團隊，強調二位主委在相關工作領域皆有充分的歷練與經驗，可讓市政運作無縫接軌。他期許新夥伴與市府團隊一起全力以赴，並盼以創新思維與各局處合作，實現市政發展藍圖，打造以民為本的有感政府。

人事處表示，新任客委會主委陳新裕曾任行政院客家委員會主委辦公室主任、台北市政府客家事務委員會機要秘書等職務，具中央與地方客家事務工作經驗，對客家事務業務相當熟悉。

新任研考會主委蒙志成，則是成功大學政治學系副教授，曾任中國政治學會財務長、美國麻省理工學院訪問學者等，具政治心理學、政治學方法論、兩岸關係、民意研究等專長。

台南市研考會主蒙志成（右）、安委會主委陳新裕（左）今天由市長黃偉哲監誓上任。圖／台南市政府提供
台南市研考會主蒙志成（右）、安委會主委陳新裕（左）今天由市長黃偉哲監誓上任。圖／台南市政府提供

台南 客委會 客家

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