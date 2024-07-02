用藝術「轉大人」 台南「十六歲正青春藝術節」起跑

「做16歲」為台南人成年的傳統習俗與記憶，市府文化局以「做16歲」概念打造「十六歲正青春藝術節」，即日起至8月11日在台南文化中心登場，今年以《築夢》為主題，規畫劇場表演、專題講座、戶外展演、視覺展覽、市集及多元體驗課程等14場系列活動，今也由市長黃偉哲揭開序幕，邀請青少年朋友踴躍參與。

黃偉哲表示，「十六歲正青春藝術節」結合看戲、做戲、市集與街舞等系列活動，讓青少年朋友可透過不同的方式，參與表演藝術，用不同的方式「轉大人」，相信可促進學生族群對表演藝術的認識，讓文化與藝術同時向下札根。

文化局指出，「十六歲正青春藝術節」今年以《築夢》為主題，首度加入視覺藝術活動，並邀請去年台南新藝獎得主吳建興，在台南文化中心假日廣場戶外平台現地製作作品；園區迴廊則有「青少年扮戲計畫-扮戲10年特展」，細數藝術節的發展歷程。

文化局也說明，青少年扮戲計畫為「十六歲正青春藝術節」品牌節目，是由專業師資帶領青少年在劇場「轉大人」做成年禮，10年來共約4萬人次參與，488名青少年接受培訓，其中有118位進入國內外藝術系所就讀。

「十六歲正青春藝術節」也規畫7月份為台南街頭文化月，共有8場精彩節目，其中，POWER SUMMER 2024國高中職聯合舞展吸引來自全國各校學生相互尬舞，是大家每年暑假最期待的活動之一。