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用藝術「轉大人」 台南「十六歲正青春藝術節」起跑

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
「做16歲」為台南人成年的傳統習俗與記憶，南市文化局以「做16歲」概念打造「十六歲正青春藝術節」，邀請青少年朋友用藝術「轉大人」。圖／南市府提供
「做16歲」為台南人成年的傳統習俗與記憶，南市文化局以「做16歲」概念打造「十六歲正青春藝術節」，邀請青少年朋友用藝術「轉大人」。圖／南市府提供

「做16歲」為台南人成年的傳統習俗與記憶，市府文化局以「做16歲」概念打造「十六歲正青春藝術節」，即日起至8月11日在台南文化中心登場，今年以《築夢》為主題，規畫劇場表演、專題講座、戶外展演、視覺展覽、市集及多元體驗課程等14場系列活動，今也由市長黃偉哲揭開序幕，邀請青少年朋友踴躍參與。

黃偉哲表示，「十六歲正青春藝術節」結合看戲、做戲、市集與街舞等系列活動，讓青少年朋友可透過不同的方式，參與表演藝術，用不同的方式「轉大人」，相信可促進學生族群對表演藝術的認識，讓文化與藝術同時向下札根。

文化局指出，「十六歲正青春藝術節」今年以《築夢》為主題，首度加入視覺藝術活動，並邀請去年台南新藝獎得主吳建興，在台南文化中心假日廣場戶外平台現地製作作品；園區迴廊則有「青少年扮戲計畫-扮戲10年特展」，細數藝術節的發展歷程。

文化局也說明，青少年扮戲計畫為「十六歲正青春藝術節」品牌節目，是由專業師資帶領青少年在劇場「轉大人」做成年禮，10年來共約4萬人次參與，488名青少年接受培訓，其中有118位進入國內外藝術系所就讀。

「十六歲正青春藝術節」也規畫7月份為台南街頭文化月，共有8場精彩節目，其中，POWER SUMMER 2024國高中職聯合舞展吸引來自全國各校學生相互尬舞，是大家每年暑假最期待的活動之一。

此外，築夢戶外展演市集將在8月10日、11日開幕，從下午3點持續到晚上7點，涵蓋藝術裝置、手作體驗、文創商品展售及各類型表演等，精彩可期，歡迎有興趣的民眾踴躍參與，更多活動資訊也可洽「十六歲正春藝術節」粉絲專頁查詢。

南市府文化局以「做16歲」概念打造「十六歲正青春藝術節」，即日起至8月11日在台南文化中心登場，今年以《築夢》為主題，規畫劇場表演、專題講座、戶外展演、視覺展覽、市集及多元體驗課程等14場系列活動，今也由市長黃偉哲揭開序幕。記者萬于甄／攝影
南市府文化局以「做16歲」概念打造「十六歲正青春藝術節」，即日起至8月11日在台南文化中心登場，今年以《築夢》為主題，規畫劇場表演、專題講座、戶外展演、視覺展覽、市集及多元體驗課程等14場系列活動，今也由市長黃偉哲揭開序幕。記者萬于甄／攝影
南市府文化局「十六歲正青春藝術節」即日起在台南文化中心登場，今由市長黃偉哲揭開序幕，並與在場的青少年朋友自拍合影留念。記者萬于甄／攝影
南市府文化局「十六歲正青春藝術節」即日起在台南文化中心登場，今由市長黃偉哲揭開序幕，並與在場的青少年朋友自拍合影留念。記者萬于甄／攝影

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